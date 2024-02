Zemědělci ze Zlínského kraje nechají traktory doma, do Prahy vyrazí auty

10:34

Zemědělci ve Zlínském kraji nevyrazí v traktorech do Prahy na protestní akci, která je svolána na pondělí. Kolony zemědělské techniky vedoucí z východu Moravy do hlavního města tak k vidění nebudou. Její organizátoři však věří, že farmářů odsud do hlavního města pojedou stovky. Ovšem auty a vlaky.