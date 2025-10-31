Vlakové spojení Zlínského kraje s Prahou, Vídní nebo Varšavou se zlepší

  8:58,  aktualizováno  8:58
Spojení Zlínského kraje s Prahou, Vídní a Varšavou po železnici bude lepší. Dopravci na těchto hlavních tratích přidají nové spoje. Od půlky letošního prosince, kdy začnou platit nové jízdní řády, České dráhy přidají nový pár vlaků z Vídně do Krakova. Budou jezdit časně odpoledne a zastavovat také ve Zlínském kraji, například v Otrokovicích.
Rychlík R1123 společnosti Regiojet v koncové stanici linky R8 v Bohumíně
Dalších 10 fotografií v galerii

Rychlík R1123 společnosti Regiojet v koncové stanici linky R8 v Bohumíně | foto: Jakub Vrána, iDNES.cz

Budou jezdit časně odpoledne a zastavovat také ve Zlínském kraji, například v Otrokovicích. „Cílem je, aby vlaky mezi Vídní a Polskem jezdily každé dvě hodiny a teď tam jsou ještě pauzy čtyři hodiny,“ upřesnil mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. „Budou to klasické soupravy EuroCity.“

Státní dopravce současně zavede nové spojení z Moravy do Vratislavi (dvakrát denně) a Poznaně (jednou denně). Nepůjde však o nové vlaky, ale vagony, které budou součástí stávajících, nebo nově zavedené soupravy. V Bohumíně se odpojí a pojedou do cíle své cesty.

Cestující musejí počítat i s tím, že kvůli výluce bude od poloviny února 2026 Valašský expres z Prahy na Slovensko končit ve Vsetíně. Odtud bude do Púchova, případně Žiliny zajištěná náhradní autobusová doprava.

Leo Express chce posílit spojení se Zlínským krajem, uvažuje i nad Vídní

Soukromý dopravce Leo Express zavádí od 30. dubna 2026 linku z Prahy do Bratislavy. Dopravce jezdil na trati mezi Prahou a Starým Městem už dříve, teď se vrací k původnímu konceptu, který rozšiřuje na Slovensko.

„Cestující ve Zlínském kraji si přáli návrat Leoše, a tak jsme pro ně zajistili nízkopodlažní vlaky Talgo S6 nabízející vysoký komfort,“ zmínil ředitel Leo Express Peter Köhler.

„Naše konkurence v rámci dálkové dopravy nabízí převážně vysokopodlažní vlaky, kde vstup přes schody může rodiče s dětmi, starší cestující, cyklisty nebo cestující na vozíčku odradit. Zároveň jsme spoje naplánovali tak, abychom obsloužili Slovácko, ale nově také Hodonín, Břeclav a Bratislavu,“ doplnil.

Vysokorychlostní trať Zlínský kraj míjí, i tak se cestování vlakem zkrátí

Dopravce vypraví dva zpáteční spoje denně, ranní a odpolední. Ty ze Slovenska však nebudou zastavovat na všech důležitých stanicích ve Zlínském kraji: ranní vynechá Hulín, odpolední Otrokovice, které jsou přestupním místem do Zlína. Přitom každý vlak zastaví ve Starém Městě.

„Důvodem omezení vybraných zastávek je kapacitní omezení ve stanicích a zároveň nutnost vejít se do vyhrazených časových slotů na koridoru a zachování jízdních časů,“ vysvětlil mluvčí Leo Expresu Emil Sedlařík. „V budoucnu bychom chtěli, aby všechny naše vlaky zastavovaly i v těchto zastávkách.“

Současně Leo Express upozorňuje, že novými vlaky zavádí přímá spojení, která dříve neexistovala, například mezi Hulínem a Bratislavou. „Ceny jako vždy začnou při včasném nákupu na 99 korunách či čtyřech eurech,“ poznamenal Köhler.

Snadnější cesta na Slovensko. Zlínský kraj chce cestování na jeden doklad

Od prosince 2026 chce začít jezdit z Prahy přes Zlínský kraj do Hodonína RegioJet, který dříve ze Starého Města do Prahy také jezdíval. Vypraví jeden spoj denně tam a zpět. „Myslím si, že tam existuje mezi cestujícími poptávka,“ míní majitel RegioJetu Radim Jančura.

RegioJet plánuje také nové spojení z Varšavy do Vídně, přičemž vlaky by jezdily přes Zlínský kraj. Zastavovat by měly na všech zdejších důležitých stanicích.

Šlo by o jeden ranní vlak denně v každém směru. Podle Jančury to souvisí se vstupem RegioJetu na polský trh. „Zbourali jsme tam monopol Polských drah,“ upozornil Vančura.

RegioJet zahájil toto září zkušební provoz na lince z Krakova do Varšavy. Od letošního prosince chce jezdit z Varšavy do Poznaně, z Krakova do Gdyně a z Varšavy přes Ostravu do Prahy. V budoucnu z Prahy k Baltu.

Autor:
Vstoupit do diskuse