Oprava dráhy na Valašsku může zrušit zastávku u malé obce, lidé ji brání

„Hlavním důvodem je nízké využití zastávky cestujícími. Navíc je potřeba ji poměrně nákladně zrekonstruovat, což by proběhlo v rámci modernizace trati Valašské Meziříčí - Vsetín, kterou aktuálně připravujeme,“ uvedl mluvčí Správy železnic (SŽ) Jan Nevola.

Zastávku využívají nejen lidé z místní části Brňov, ale i nedaleké obce Jarcová. „Byla by to pro nás komplikace. Jezdí tady sice i autobusy, ale mnohé dálkové spoje na naší zastávce nestaví,“ popsala Milena Orságová, předsedkyně Osadního výboru Brňov. „Řada lidí navíc jezdí do Valmezu do práce nebo tam přesedají. Je to pro ně nejjednodušší cesta.“

Argumentem je i délka jízdy. „Vlakem jsou to čtyři minuty, autobusem nejméně deset a ve špičce, když je Valmez zasekaný, tak klidně i dvacet,“ popsal tamější obyvatel Jan Kocurek.

Všechny zainteresované strany se již setkaly a nakonec dohodly na odložení finálního verdiktu. Ve Valašském Meziříčí se totiž bude příští rok opravovat průtah městem a rok poté most ve Vsetínské ulici. „Výrazně to ovlivní dopravu ve městě a také dojezdové časy. Proto jsme se domluvili na zkušební době dva a půl roku,“ popsal místostarosta Petr Nachtmann.

SŽ mezitím v Brňově nainstaluje speciální rámy. Budou počítat cestující, kteří na zastávce nastupují či vystupují. Cesta vlakem navíc může být více využívaná poté, co radnice Valašského Meziříčí postaví dopravní terminál sdružující vlakovou a autobusovou dopravu.

Vstřícnost státu v obci ocenili

„Dnes vypadá zastávka nevyužívaně, ale kolikrát si lidé za těch pár minut jízdy do Meziříčí nestihnou ani koupit jízdenku u průvodčího, protože to ani nikdo nekontroluje. A pak se do počtu cestujících nepočítají,“ uvažuje Orságová, která ocenila vstřícnost státu. „Jsme rádi, že se datum odsouvá a zastávka nebude zrušena ihned,“ dodala.

Podle některých obyvatel Brňova by navíc šla udělat i oprava stávající zastávky.

„Na druhé koleji je bezbariérový přístup a na kolej číslo jedna by nebyl problém udělat sjezd,“ navrhuje Kocurek, který dlouhá léta pracoval jako stavař. „Perony se sice budou muset zvednout o patnáct centimetrů, ale jsou dlouhé asi 200 metrů a šlo by je zkrátit. Soupravy osobních vlaků dnes navíc jezdí se třemi vagony, ničemu by to nevadilo.“

SŽ rovněž chystá zrušení zastávky Lidečko, která leží na trati z Hranic na Moravě k hranicím se Slovenskem. „V rámci stavby konverze trakční napájecí soustavy v daném úseku, kterou plánujeme kolem roku 2025, bude zastávka pravděpodobně zrušena a nahrazena autobusovou,“ naznačil Nevola.

Obec je s tímto řešením seznámena a problém nemá. „Zastávka leží mimo obec a na pasekách, je tam malý pohyb lidí,“ sdělil starosta Lidečka Vojtěch Ryza.

