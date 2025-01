Železnici na Slovácku čeká elektrifikace. Vlaky budou rychlejší a tišší

Pro cestující ve Zlínském kraji je to další dobrá zpráva. Po pravomocném povolení zdvojkolejnění železniční trati mezi Zlínem a Otrokovicemi, o kterém Správa železnic (SŽ) informovala v minulém týdnu, jsou v plánu změny i na jiných tratích po celém regionu.

Elektrifikace tratí ve Zlínském kraji se mají uskutečnit v letech 2028 až 2030. Půjde o úseky z Kunovic do Veselí nad Moravou (12 kilometrů), z Luhačovic do Újezdce u Luhačovic (10) a ze Starého Města do Bojkovic (36). Celkové náklady vyjdou na deset miliard korun.„Na uvedených úsecích se zvýší traťové rychlosti, ale především tyto stavby umožní zavedení přímých spojů tiššími a ekologičtějšími elektrickými vlaky,“ podotkl mluvčí SŽ Dušan Gavenda. Gavenda. „A například u rychlíku z Luhačovic do Prahy se dokončení prací projeví zkrácením cestovní doby o přibližně 20 minut,“ upozornil.

Další na řadě bude elektrifikace a částečně zdvojkolejnění trati z Hulína přes Kroměříž do Kojetína. V současné době probíhá schvalování záměru projektu.

Už v příštím roce chce stát začít s opravou železniční stanice ve Valašském Meziříčí (845 milionů korun) a v Bystřici pod Hostýnem (600). Obě budou nově plně bezbariérové.

Ve Valašském Meziříčí se prodlouží nástupiště a propojí je nový podchod, který ve spolupráci s městem povede pod Nádražní ulicí až do areálu Křižanovy pily, kde vyroste nový dopravní terminál. Střední část nádražní budovy má nahradit nový vstupní objekt. Hotovo má být v roce 2027.

„Potkáváme se na schůzkách a řešíme primárně podobu nádražní haly,“ poznamenal starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek. „Jsem za to rád, ale chtělo by to ještě více peněz. Rekonstrukce vsetínského nádraží stála výrazně více (přes dvě miliardy korun – pozn. red. ) a Valašské Meziříčí je větší dopravní uzel,“ doplnil.

Nádražní budovu v Bystřici nahradí nová

V Bystřici pod Hostýnem se upraví kolejiště a vzniknou tam dvě bezbariérová nástupiště, která propojí přechod. Především však starou nádražní budovu, kterou někteří považují za technickou památku a sepsali proti jejímu zbourání už dříve petici, nahradí nová. Výstavba má zabrat necelé dva roky.

„Bystřice je vstupním místem do Hostýnských vrchů, takže považujeme nádraží za turisticky frekventované,“ reagoval starosta Zdeněk Rolinc. „Budeme vděční za novou budovu, ale předpokládám, že se k tomu opět rozvine diskuse. Nicméně je to už nevratná věc,“ zdůraznil.

V roce 2027 mají začít práce v Uherském Hradišti, kde se chystá rekonstrukce kolejiště a současná nástupiště nahradí tři nová, která budou přístupná bezbariérovým podchodem.

„Stavba bude rovněž řešit přípravu na zdvoukolejnění trati do Kunovic. V současné době se zpracovává záměr projektu. Stavební práce se plánují na přibližně jeden a půl roku, vyjdou na zhruba 1,7 miliardy korun,“ dodal Gavenda.

V roce 2027 by se mohly rozběhnout práce v Chropyni, kde se bude stavět nová nádražní budova v rámci modernizace trati z Brna do Přerova. Stará, v níž se narodil slavný malíř Emil Filla, půjde k zemi. Vznikne i nový podchod k nástupištím. SŽ později opraví i stanice ve Zborovicích či Zdounkách.

10. října 2019