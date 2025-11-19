Školu na Zlínsku vytopil prasklý přívod vody, děti mají nečekané volno

Základní škola v Želechovicích nad Dřevnicí u Zlína dnes zůstane prázdná. Kvůli prasklému přívodu vody došlo k zatopení části budovy a vedení vyhlásilo ředitelské volno. Hasiči od rána vodu odčerpávají, pomoci likvidovat havárii i zjistit rozsah škod na místo zamířily odborné firmy. Zda se budou moci děti vrátit do lavic už ve čtvrtek, by mělo být jasné během odpoledne.
V základní škole v Želechovicích nad Dřevnicí u Zlína prasklo vodovodní...
V základní škole v Želechovicích nad Dřevnicí u Zlína prasklo vodovodní potrubí. (19. listopadu 2025) | foto: HZS Zlínského kraje

Voda pravděpodobně praskla na toaletě u splachovacího zařízení ve starší budově školy. Podle starosty Želechovic nad Dřevnicí Iva Thurnera během noci proteklo 10 až 15 kubíků vody do části nižšího patra i sklepa.

„Kvůli tomu došlo ráno i k výpadku elektrického proudu, teď už je ale síť opět obnovená. Rozsah škod zatím úplně neznáme, máme tam hasiče, kteří vodu odčerpávají. Na místo míří revizní technici a odborná firma, která by škody měla upřesnit,“ vysvětlil starosta. „Potřebujeme vědět, do jaké míry jsou prosáklé konstrukce,“ doplnil.

Voda protekla v některých místech přes strop a držela se na chodbách. „S odstraňováním vody pomohli také místní dobrovolní hasiči společně s jednotkou města Zlína. Pomocí stěrek a vysavačů vodu odstranili z podlahy. K vysušení stěn byly použity vysavače,“ upřesnila mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Promáčené třídy

Stará budova školy je propojená s novou, ve které sídlí mateřská škola. Její provoz se podařilo zajistit v jiné části budovy. Zhruba 360 dětí ze základní školy ale mají pro dnešek volno.

„Rodiče jsme informovali prostřednictvím interního systému. Voda se dostala do střední části budovy a protekla přes podhledy i do spodního patra, takže jsou promáčené i některé třídy. V takových podmínkách bychom učit nemohli,“ popsala ředitelka školy Jarmila Machalíčková.

Podle ní teď musí sanační firma prostory vysušit a proběhne i revize elektřiny. „Je to samozřejmě nepříjemné a bude tady ještě hodně práce. Máme promáčené koberce, některé zařízení jsme pořídili celkem nedávno. A když si vezmete, že školy pracují s omezeným rozpočtem, není to nic radostného,“ okometovala Machalíčková.

O provozu školy v dalších dnech by chtěla rozhodnout v odpoledních hodinách.

