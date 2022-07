Zdravotní sestry budou studovat kratší dobu, do ordinací se dostanou dříve

8:32

Střední školy ve Zlínském kraji se zapojily do takzvaného pokusného ověřování ministerstva školství. Zájemci o obor diplomovaná všeobecná sestra budou mít díky tomu možnost nastoupit po maturitě na střední zdravotnické škole hned do druhého ročníku vyšší odborné školy. Do nemocnic a ordinací se tak dostanou dříve.