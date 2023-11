Přemlouváme se, ať překonáme bolest a jdeme, popisuje oceněná seniorka

Když byla malá, táhlo ji to ke zdravotnictví. Pracovala i jako dobrovolník v rámci Českého červeného kříže. „Měla jsem vybavenou brašnu a ošetřovala lidi. Tehdy se na vesnici neběhalo se vším k doktorovi jako dnes,“ vypráví Jarmila Ferusová, která pochází z Jasenné. „Vzpomínám si na paní, které při sklizni kosou rozsekli lýtko. Tak jsem jí to ošetřila,“ vybavuje si.

Pracovat jako zdravotnice ale nechtěla a zamířila tak na obchodní školu. V penzi se pak oklikou k oboru zase vrátila. Už řadu let působí na Zlínsku jako předsedkyně spolku Vertebro, který sdružuje lidi s civilizačními chorobami.

Letos za svou činnost převzala titul Zasloužilý senior, což je ocenění od magistrátu Zlína.

„Naše činnost je o přemlouvání sebe sama, abychom překonali bolest a šli,“ vysvětluje Ferusová.

Ve Zlíně se specializuje na pacienty s vertebrogenním syndromem, který definují bolesti páteře a v návaznosti na to celého pohybového aparátu. Dále se věnuje lidem s diabetem a respiračními potížemi.

I sto metrů chůze dokáže vyčerpat

Přivedly ji k tomu vlastní zdravotní problémy. „Bolela mě záda a kyčle, tak jsem se vypravila do cvičení. No a nějak jsem se stala předsedkyní, ani nevím, jak dlouho už to dělám,“ směje se.

Náhoda to ale jistě nebyla. Ne každý v sobě má energii, kterou dokáže posilovat ostatní, ne každý má dost organizačního nadání i empatie. Pro klienty Vertebra je nutné zajistit cvičení, lektory, rekondiční a ozdravné pobyty nebo přednášky. To všechno stojí čas a úsilí.

„Loni jsme byli třeba na Šumavě. Je trochu problém najít zázemí, které bude i finančně v našich možnostech,“ posteskla si Ferusová.

Kdo by si ale představoval pohodovou turistiku, pletl by se. „Někteří ujdou sto metrů a musí odpočívat, někteří zvládnou dva kilometry. Chodíme ve skupinách, a když se někdo potřebuje vrátit, vracejí se vždy minimálně tři, kvůli bezpečí,“ dává nahlédnout do pravidel života s trvalou bolestí.

Chůze je pro lidi mající problémy s páteří nejefektivnější pohyb. Podstatné je správné držení těla, k tomu pomáhá speciální cvičení, které se liší podle diagnóz.

Vertebro v rámci Zlínska sdružuje 250 lidí, pomáhá jim udržet kvalitu života, pohyblivost, a tím i soběstačnost. Pomáhá ale i jinak. Skupina členů funguje jako komunita lidí, kteří vědí, že se na sebe mohou spolehnout. A uprostřed ní stojí žena, která před lety chodila s brašnou mladého zdravotníka.