Dálnice D55 u Otrokovic získá nový úsek, posune se blíž k Napajedlům

Nový úsek dálnice je přivede do Napajedel podél současné hlavní cesty a přes řeku Moravu. Tento úsek naváže na zhruba 400 metrů dlouhou, již hotovou část dálnice, která se zatím nepoužívá. Takže řidičům bude v roce 2025 k dispozici zhruba kilometr nové čtyřproudové cesty.

„Víme, že provizorní napojení obchvatu Otrokovic na současnou silnici přes okružní křižovatku není ideální. Proto je potřeba dostavět tento kus dálnice, aby napojení bylo plynulé,“ zdůraznil šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl. „Věřím, že zhotovitel zvládne stavbu bez problémů v čase, který je naplánován.“

Upozornil i na nový most, který je přes 140 metrů dlouhý a má vzepětí 25 metrů, na českých dálnicích bude patřit k výjimečným. Tvoří polovinu ceny zakázky, která je asi 700 milionů korun.

„V rámci lokality bude dominantou, řeku překlenuje jediným polem a jednou konstrukcí pro oba jízdní směry,“ zmínil Vilém Huryta, výrobní ředitel firmy Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby, která je jedním z dodavatelů. „Je to pěkná a zdařilá konstrukce.“

Nový úsek se za řekou napojí na stávající silnici. Kruhový objezd na okraji Otrokovic by pak neměl tolik brzdit dopravu, což uvítají řidiči, kteří k němu nepřijíždějí z obchvatu, ale po hlavní cestě.

A když stavbaři pokračování dálnice v roce 2025 dokončí, zbourají stávající most na cestě do Napajedel. Pak postaví na jeho místě nový. To zabere dva roky. Během nich bude hlavní silnice z Otrokovic do Napajedel uzavřená. Jako objížďka poslouží právě dálnice.

Místo zajímá archeology i pyrotechniky

To je však vzdálenější budoucnost, zatím v trase nové cesty jezdí dozer (traktorový shrnovač), který odstraňuje horní část zeminy. Následuje ho archeolog, který podle zabarvení půdy dává pokyny k tomu, jestli se místo hlouběji prozkoumá, protože by tam mohly být cenné vykopávky.

„Nečekáme, že by tam mělo něco být. Břeh je blízko vody a dříve se lidé neusidlovali tak blízko toku, bývali trošku dál,“ míní ředitel zlínské pobočky ŘSD Karel Chudárek. „Pokud se nic nenajde, měl by archeologický průzkum trvat maximálně měsíc. Pak začneme stavět.“

Ještě předtím se dělal pyrotechnický průzkum, protože před koncem 2. světové války spojenecká letadla bombardovala plastikářskou firmu Fatra v Napajedlích i zdejší železniční trať, jež vede opodál.

Během výstavby dočasně utrpí újmu cyklisté, protože se přeruší cyklostezka z Otrokovic do Napajedel, která je velmi oblíbená. Lidé s koly by však měli mít k dispozici jinou trasu. Cyklostezka vede po mostě přes dálnici a pak do Napajedel, řeší se ještě výjezd z Otrokovic.

„Věřím, že najdeme řešení co možná nejšetrnější k těm, kteří se tady v řádech tisícovek pohybují na kolech,“ poznamenal starosta Napajedel Robert Podlas.

Pokračování dálnice přesto vítá, i když její výstavba zasáhne do života nejen tamních obyvatel.

„Chtěl bych poděkovat za to, že se stavba dostala až na náš katastr a že nám vytváří velkou příležitost, aby se doprava kolem našeho města zefektivnila, aby se městu ulevilo ohledně hluku i emisí,“ naznačil.

Pro Napajedla však bude klíčový navazující úsek dálnice, která povede do Babic. S ním by se mohlo začít v roce 2025 nebo 2026, protože se silničáři zabrzdili při řešení průtahu Spytihněví. Dálnice tam měla vést na pilířích, ale nakonec bude v hlubokém zářezu, protože obec původní řešení odmítla.

Trasa plánované dálnice D55 v úseku Napajedla - Babice

„Zasahujeme hluboko do spodních vod, přináší to obrovské komplikace. Musíme tam složitě technicky řešit zářez do půdy,“ naznačil Mátl. To znamená i vyšší finanční nároky, cestáři proto ještě hledají úspornější řešení.

Další úseky z Babic do Starého Města a ze Starého Města do Moravského Písku jsou ve výstavbě a měly by se otevřít příští rok.

„Jestli to bude v říjnu, nebo prosinci, je předčasné řešit,“ řekl Mátl. „Bude to záviset i na tom, jak se podaří letošní stavební sezona, jestli budou klimatické podmínky pro stavby vhodné.“

Dálnice D55 by měla vést až do Bzence. Navazující části do Břeclavi by přišly na řadu o pár let později.