Oprava začíná. Z Březnické ulice bude na rok jen výpadovka ze Zlína

První omezení už začala. Stavebníci se pustili například do přeložky inženýrských sítí, uzavřené je také velké parkoviště pod točnou trolejbusů a autobusů vedle Březnické ulice.

„Větší část parkoviště bude využita na posunutí Mostní ulice, na jeho další části bude mít zhotovitelská firma zařízení staveniště,“ přiblížil šéf Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý.

Kraj teď začíná řešit opravu Březnické a město se za pár týdnů přidá s rekonstrukcí křižovatky s Mostní ulicí, která se směrově přeloží, čímž zasáhne i do parkoviště. Zásadnější omezení spojená s těmito pracemi by měla nastat v dubnu.

Ta dřívější přijdou už při výměně povrchu Březnické ulice v úseku dlouhém 600 metrů od křižovatky na třídě Tomáše Bati k zimnímu stadionu. Řidiči tudy budou pouze vyjíždět z města, tím pádem budou dál odbočovat nahoru z třídy Tomáše Bati. V opačném směru však budou muset před vjezdem do Zlína na kruhové křižovatce U Majáku odbočit doprava ke Kudlovu a přes tuto místní část se dostanou do centra. A to po Hradské, ulici Osvoboditelů nebo Na Požáře.

„Problémy to může způsobovat na Kudlově a na dojezdu do centra Zlína, tam může být hustá doprava,“ připustil Malý.

Město a kraj ještě upraví povrchy některých vozovek na objízdných trasách, což udělají také po skončení prací. Kvůli plynulosti provozu se na křižovatce u Kolektivního domu počítá s drobnějšími úpravami jízdních pruhů a auta budou jezdit po mostu přes Kudlovský potok (ulice Na Požáře) v opačném směru, než je dnes povoleno.

Nákladní vozy budou jezdit přes Otrokovice

Tyto objízdné trasy budou platit pro osobní auta, ta nákladní mají jezdit přes Otrokovice. Omezení by měla začít od 13. března, případně o týden později, podle toho, jak se podaří vyřídit dopravní změny na policii. Trvat budou minimálně celý letošní rok.

Stejně fungovala doprava, když krajští silničáři před třemi lety vyměňovali povrch v Březnické ulici v jejím úseku od zimního stadionu po rondel U Majáku. A dopravní situace byla tehdy špatná na příjezdových cestách do centra, kde se tvořily kolony.

Řidiče ale může potom těšit to, že povrch celé Březnické ulice bude lepší. A tedy i bez výtluků, jichž se během letošní zimy objevuje na cestách mnoho.

„To bude mít společně s přestavbou křižovatky s Mostní ulicí pozitivní dopad nejen na bezpečnost a plynulost dopravy, ale také na snížení hladiny hluku a úrovně emisí ze silničního provozu,“ zmínil náměstek hejtmana pro dopravu Radek Doležel. „Dobrá zpráva je to pro obyvatele Zlína i pro ty, kteří do města dojíždějí za prací.“

Březnická ulice se při výměně povrchu také mírně rozšíří. Po pravé straně směrem od centra chodník nahradí smíšená stezka pro cyklisty a chodce. U sportovní haly vznikne autobusová zastávka, v opačném směru dolů bude pod sídlem Lesů ČR.

Vznikne nová stezka pro cyklisty a chodce

Pokud jde o opravu křižovatky ulic Mostní a Březnická, vznikne místo ní nová se semafory. Posune se výš po svahu, přibližně na úroveň dnešní odbočky k Hotelu Zlín. Park u budovy univerzity se o něco zvětší a Mostní ulice se před křižovatkou narovná. Po obou stranách na ní vzniknou zastávky.

Plánovaná podoba křižovatky ulic Březnická a Mostní (červenec 2022)

„Bude zrušena nynější nástupní zastávka v prostoru točny MHD pod sportovní halou,“ uvedl mluvčí magistrátu Tomáš Melzer. „Vybuduje se nová společná stezka pro cyklisty a chodce, nové chodníky, a současné chodníky budou zrekonstruovány.“

Nová podoba křižovatky má být vlídnější pro motoristy, chodce, cyklisty i městskou hromadnou dopravu. Semafory na ní mají být koordinované s nedalekou třídou Tomáše Bati, přičemž upřednostní směr, který bude v daný okamžik vytíženější.

Křižovatka dnes patří k nejproblematičtějším ve městě. V dopravních špičkách se nedá snadno odbočit z Mostní ulice na Březnickou. Řidiči musejí delší dobu čekat. Jde o klíčový dopravní uzel, proto se nemůže ani při opravě úplně uzavřít. „Bude se jím dát projet, ale s omezeními,“ naznačil náměstek primátora Michal Čížek, jenž má dopravu v kompetenci.

Podrobnější průběh omezení město ještě upřesní.