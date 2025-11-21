Mladík při zkracování cesty spadl do příkopu, vážně ho opařil parovod

  14:54,  aktualizováno  14:54
Popáleniny až na 50 procentech těla utrpěl v pátek ráno mladík ve Zlíně. Zkracoval si cestu křovím, za kterým byl příkop a v něm se opravoval parovod, ze kterého unikala pára. Mladík zřejmě uklouzl na blátě, spadl do jámy a vážně se opařil. Letecká záchranná služba jej vrtulníkem přepravila do popáleninového centra v Brně.
Při pádu do jámy s parovodem, který se opravoval, utrpěl muž těžké popáleniny a musel být transportován vrtulníkem ze Zlína do popáleninového centra v Brně. (21. listopadu 2025) | foto: ZZS ZK

Zdravotnické operační středisko ve Zlíně na místo vyslalo záchranářský tým. Kvůli velkému rozsahu popálení vyjela na místo také posádka s lékařem. Podle zasahujícího lékaře mladík utrpěl popáleniny, většinou druhého stupně od pasu dolů a na horních končetinách, na 45 až 50 procentech těla.

„Po podání léků na zklidnění a tišení bolesti, ošetření popálenin a kompletním zajištění v rámci přednemocniční neodkladné péče ho ve stabilizovaném stavu záchranáři šetrně transportovali na heliport Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Zde byl předán letecké záchranné službě z Brna k transportu do popáleninového centra,“ uvedli zlínští záchranáři ve zprávě na svém webu.

Záchranáři nabádají lidi, aby lidé byli obezřetní, nespěchali a nezkracovali si cestu nevhodnými a nebezpečnými místy. „Bohužel, takové úrazy nejsou výjimkou. Lidé si buď zkracují cestu místem, které pro přecházení není určené, nebo si řeknou ‚To ještě stihnu‘ a přebíhají klidně před jedoucím vlakem,“ upozorňují záchranáři.

Takové případy ovšem často končí tragicky. Podobná událost se stala v úterý 18. listopadu ve Zlíně – Malenovicích, kde muž na kole přejížděl přes trať navzdory světelné i zvukové výstraze těsně před rozjetým vlakem. „Stroj však kolo zachytil a následky byly bohužel fatální,“ uvedli záchranáři.

