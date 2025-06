Majitelé hned večer rozjeli pátrání. Bezvýsledně. Pes se vyděsil bouřky. „Před chvílí se nám ztratil pes, ze zahrady na krátkém venčení. Je starý, špatně slyší a hůř vidí, jmenuje se Pegas, bez obojku. Je strašně hodný. Prosím, kdybyste ho viděli, měl by se dát i odchytit, nekouše. Prosím, dejte vědět,“ napsala majitelka psa Šárka Vránová na sociální sítě.

Až ráno náhodný kolemjdoucí v ulici Smetanova objevil vystrašeného a promočeného psa ve dva a půl metru hlubokém výkopu a zavolal hasiče. Z rozbahněné jámy se zvíře samo nedokázalo dostat.

„Záchrana pejska měla šťastný konec. Do ulice Smetanova byli vysláni místní profesionální hasiči. S využitím žebříku vlezli do výkopu chodníku a vytáhli ho ven. Zabalili jej do deky, pořádně usušili a snažili se ho uklidnit,“ popsala událost mluvčí hasičů Lucie Javoříková.

Nikdo ale nevěděl, čí vystrašený chlupáč je. Proto hasiči přivolali strážníky městské policie a ti ho odvezli do útulku.

„Hasičům to však nedalo a rozhodili sítě, a to včetně těch sociálních. Dlouho to netrvalo a majitel pejska se ozval s tím, že svého psího parťáka hledá od včerejšího večera. O chvíli později už byli opět spolu,“ dodala.