Registr dárců kostní dřeně rozšířila o 30 tisíc lidí, dostala medaili Za zásluhy

Před čtyřmi měsíci oslavila pětaosmdesáté narozeniny a k nim dodatečně dostala nečekaný dárek – pozvánku do Vladislavského sálu Pražského hradu na předávání státních vyznamenání. Domů do Otrokovic si pak Zdenka Wasserbauerová přivezla medaili Za zásluhy o stát v oblasti charitativní a dobrovolnictví.
Propagátorka dárcovství kostní dřeně Zdenka Wasserbauerová získala jen za letošek 1 500 nových jmen do dárcovského registru. | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

„Překvapilo mne to a hlavně jsem ráda, že se v této souvislosti bude o dárcovství kostní dřeně zase mluvit. Za to jsem vždycky vděčná,“ reagovala stále vitální seniorka.

Neúnavné propagátorce dárcovství kostní dřeně se během let podařilo rozšířit český národní registr dárců o 30 tisíc dobrovolníků, což je zhruba pětina celkového počtu. Zásadně tak přispěla k záchraně mnoha životů.

„Medaili dám na nějaké viditelné místo. Aby mi připomínala ty dlouhé roky práce a také to, abych nepolevila, dokud mi to mé zdraví dovolí,“ prozradila.

Rodačka z Nedakonic pracovala většinu života jako ekonomka ve firmě Continental Barum v Otrokovicích. Právě tam uspořádala svou první náborovou akci a přesvědčila stovky dobrovolníků, aby darovali kostní dřeň, a tím pomohli zvýšit šance na záchranu lidských životů.

To bylo v roce 1997, kdy bylo v celém českém registru 11 tisíc lidí. Dnes je jich zhruba 170 tisíc. Wasserbauerová tehdy prožívala příběh dvouletého Honzíka, který onemocněl leukemií, nedočkal se dárce kostní dřeně a zemřel. V nemocnici ležel vedle jejího vnuka, který měl větší štěstí a uzdravil se.

V sedmapadesáti letech se tak začala aktivně věnovat získávání nových dárců. Díky jejímu úsilí se nejen významně rozšířil registr, ale také vzrostlo povědomí veřejnosti o této problematice. V posledních letech nejvíce nových členů v registru pochází ze Zlínského kraje.

Stále se setkává s mladými lidmi, navštěvuje střední školy a vysvětluje potenciálním zájemcům význam dárcovství kostní dřeně. „Mladí lidé se nám hlásí, ale mohlo by jich být víc. Mají ve svém věku velkou naději, že někomu zachrání život,“ poukázala Wasserbauerová.

V roce 2015 obdržela cenu Via Bona za filantropii a za své nasazení získala titul Srdcařka roku. O rok později dostala cenu Osobnost neziskového sektoru.

Kromě ní převzaly státní vyznamenání i další osobnosti spojené se Zlínským krajem. Medaili Za zásluhy obdržel válečný zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín, který se narodil a vyrůstal ve Valašském Meziříčí. Mezi oceněnými byl také dirigent Jakub Hrůša, jenž byl v počátcích své umělecké kariéry šéfdirigentem zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů.

