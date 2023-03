Byty ani rodinné domy nejdou na odbyt, stavební firmy mají méně zakázek

Při pohledu na čísla situace ohledně bytové výstavby ve Zlínském kraji není špatná. Loni tady stavbaři dokončili 1 643 bytů, což bylo meziročně o 12 procent více. A co víc, šlo o nejvyšší číslo od roku 2009.

Jenže ze statistik také vyplývá, že se loni začalo meziročně stavět o tři procenta méně bytů. A jde o pouhou předzvěst toho, co přišlo letos. Developeři váhají, jestli se mají pustit do výstavby bytů, ačkoliv to měli v plánu. A ti, kteří začali stavět dříve, budou rádi, pokud se jim podaří byty prodat.

Například společnost Zlínstav chtěla jako developer loni začít stavět ve zlínském okrese šedesát rodinných domů.

„Zatím jsme to pozastavili, protože o tento typ bydlení není zájem. Lidé nemají přístup k hypotékám, které jsou drahé. A drahé jsou i ceny stavebních prací,“ zmínil ředitel Zlínstavu Jiří Stacke.

Pro méně movité, kteří si musejí půjčovat u bank, začíná být nové bydlení prakticky nedostupné. Solventnější lidé zase mohou začít vnímat nedostatek možností, kde bydlet. Zmíněný Zlínstav chce letos začít stavět bytovku se zhruba dvěma desítkami bytů, ale i v tomto případě váhá.

„Zvažujeme, jestli se do toho pustíme i jak to propojíme s obnovitelnými zdroji, aby to bylo ekonomické a přilákalo to vhodnou klientelu. Rozhodneme se také podle toho, jak se budou vyvíjet ceny na hypotečním trhu,“ podotkl Stacke.

Developeři se zaměří na obnovitelné zdroje

Podle něho budou při developerských projektech hrát stále větší roli obnovitelné zdroje. I když fotovoltaika či tepelné čerpadlo budou znamenat vyšší vstupní náklady, provoz objektu pak bude úspornější.

Lépe jsou na tom developeři, kteří začali stavět v době, kdy ekonomické dopady na obyvatele nebyly tak velké. Ve Zlíně na Tyršově nábřeží bude příští rok dokončeno v šesti budovách 110 bytů. Ty se už prodávají, byť tempo se v posledním období zvolňuje. „Jde to pomaleji, ale jde to. Zbývá nám prodat 25 procent bytů,“ řekl zástupce developerské společnosti Downtown Invest Michal Malaník.

Rovnou ale přiznává, že tak velký projekt by v dnešních ekonomických podmínkách nerozjížděl. „Začátek stavby bych odložil,“ konstatoval Malaník.

Věří ale, že se mu všechny byty prodat podaří, neboť zájemci už vidí, jak se dokončují, mohou si je prohlédnout a mají vidinu toho, že budou za rok bydlet. Pokud by projekt v této fázi nebyl, bylo by to složitější. V podobné situaci je společnost Finrent, která staví přes 70 bytů v novém objektu na křižovatce ulic Družstevní a Nad Stráněmi naproti univerzitní budově na Jižních Svazích. Budova je teprve v základech.

„Malé byty se prodaly téměř všechny a teď se relativně daří udávat i větší byty. Prodaná je zhruba třetina bytů, u těch větších trvá prodej déle,“ naznačil realitní makléř Miroslav Zvonek ze stejnojmenné zlínské realitní kanceláře, která má u těchto bytů na webu informaci o slevě 15 procent.

Byty „na sklad“ už se dnes nestaví

Loni se podle Zvonka ještě začínaly stavět developerské projekty, letos však investoři vyčkávají.

To potvrzuje i společnost PSG Construction, která je hlavním dodavatelem výstavby na Jižních Svazích. „Soukromí investoři si v části případů nejsou jisti, zda při změně úrokových sazeb a celkových podmínek na realitním trhu naplní plánované prodeje bytů,“ uvedl ředitel PSG Peter Surovič.

„Výstavba tohoto segmentu pro PSG tvoří jen určitou a menší část obratu, kterou z důvodu obezřetnosti dlouhodobě nepřekračujeme,“ doplnil.

„Dnes se neděje, že by někdo stavěl byty takzvaně na sklad, protože se příliš neprodávají,“ všiml si ředitel kroměřížské stavební společnosti VW Wachal Ondřej Wachal.

„Ani normální rodinné domy se téměř nestaví, pouze ty dražší. Lidé, kteří mají peníze, je raději vloží do domu, než aby jim je znehodnocovala inflace,“ zmínil.

Noví majitelé častěji hledají nedostatky

Investoři se do bytové výstavby nehrnou také z jiných důvodů. „Od realizace bytů tak trošku ustupujeme, protože se z toho stává rizikový sektor,“ vysvětlil člen vedení zlínské firmy Pozimos Jiří Havlík.

Podle něho jsou budoucí majitelé bytů stále náročnější na kvalitu práce, až bývá obtížné jim vyhovět. Účelovým hledáním nedostatků se snaží snižovat cenu.

„V Praze existují specializované právní kanceláře, které nabízejí klientům, že jim převezmou byt tak, že ušetří dvacet procent. Nakonec skloníte hlavu, protože vám za to soudní tahanice nestojí,“ poznamenal Havlík.

Váhají rovněž někteří investoři průmyslové výstavby. Pozimos má domluvené dvě velké zakázky na firemní haly, na kterých měl pracovat od začátku roku. Zatím ale ještě nezačal. Investor neví, jestli se do nich pustí.

„Předpokládali jsme, že už budeme naplno pracovat na těchto zakázkách, držíme tím v napětí i naše subdodavatele,“ dodal Havlík.