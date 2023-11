Třítunová část stožáru bude v Topolné důstojně připomínat slavný vysílač

Když se loni s rachotem zřítily 270 metrů vysoké stožáry vysílače v Topolné k zemi, lidmi v obci to otřáslo. Nenávratně tak totiž zmizela dominanta celého regionu. Více než sedmdesát let starý objekt, díky němuž bylo v minulosti možné vysílat třeba do Číny či Indie, se nyní dočká alespoň důstojné upomínky.