Zlínští ševci chtějí vzkřísit zájem o tradiční baťovské řemeslo

Už na schodech je podle zápachu zřejmé, co se za kovovými dveřmi odehrává. Stejně jako před desítkami let se tady znovu vyrábějí různé typy obuvi. K několika firmám teď ve 44. budově v baťovském areálu ve Zlíně přibylo nové místo nazvané symbolicky 44 Centrum řemesel. Pod heslem „řemeslník rovná se gentleman“ tady členové Klubu absolventů Baťovy školy práce chtějí vzkřísit zájem o práci obuvníka.

„Z různých stran zaznívá, že není zájem o obuvnický obor. Myslím, že to tak není,“ říká spoluzakladatel centra Alois Langer. „Jen to řemeslo musíme znovu dát do popředí, zatraktivnit ho. A také připomínat, že ve Zlíně se stále vyrábí devadesát procent české obuvi, funguje zde třicet obuvnických firem a také strojařské firmy, které stále vyrábějí obuvnické stroje a vyvážejí je do světa,“ dodal.

Centrum obsadilo velkou výrobní halu v pátém patře s řadami oken. Ve větší části prostoru jako by se zastavil čas. Oddělená menší část však prošla viditelnou a citlivou úpravou. Právě tady už stojí stroje potřebné k výrobě bot, nástroje, regály i velké pracovní stoly, na kterých se dá kreslit na kůži či vyřezávat.

Pokud všechno půjde dobře, od příštího podzimu by sem mohli chodit na praktickou výuku studenti znovuobnoveného učňovského oboru výrobce obuvi.

„Je to náš cíl. Jsme zřizovatelem středních škol a tento obor má smysluplnou budoucnost, zvlášť když na to bude navazovat nějaký vysokoškolský obor. Je to jeden z nositelů našeho regionálního historického dědictví. Když tomu nepomůžeme, tak se ztratí,“ uvedl hejtman Radim Holiš.

Právě Zlín byl v posledních letech jediným místem v Česku, kde tradice vzdělávání založená Tomášem Baťou pokračovala. Učňovský obor nabízela soukromá škola Orbis, příbuzný maturitní obor zpracování usní, plastů a pryže zase Střední průmyslová škola polytechnická ve Zlíně. Každý rok se však počet studentů dal spočítat na prstech jedné ruky. Loni skončili poslední.

Dílna je vybavená moderními stroji

Výrobní firmy si tak zaměstnance často školí samy. „Kdokoliv se dnes chce toto řemeslo naučit a získat nějaký certifikát, tak nemá možnost, není kde. Proto je dobře, že taková dílna vznikla a že stále ještě máme odborníky, kteří to mohou vyučovat,“ naznačila tajemnice České obuvnické a kožedělné asociace Vlasta Mayerová. „Protože je i řada dospělých, které tento obor zajímá, chtějí si kvalifikaci zajistit. A také mezi školáky se najdou manuálně zruční, kterým by taková práce seděla.“

Podle hejtmanství zájem o obuvnický obor je. Jak velký, to by mělo být jasné letos v září, aby se vše potřebné stihlo připravit na otevření oboru o rok později. Výuku šití obuvi budou v 44 Centru řemesel zajišťovat zkušení lidé z praxe.

„Bude tady vítaný každý, kdo se bude chtít dozvědět něco o kůži, jejím zpracování, lepení a výrobě obuvi,“ popsal garant odborné výuky obuvnictví Václav Talaš, který má čtyřicet let praxe a řadu let řídil zlínskou kožařskou střední školu.

„Dílna je kompletně vybavená, možná jedna z nejlepších ve střední Evropě. Máme tady stroje původní i moderní, které nám umožní zhotovit celou obuv. Zachraňujeme tady tradici,“ dodal Talaš. Centrum by mělo sloužit všem věkovým kategoriím. Obuvnický obor budou zkušení ševci ukazovat, představovat i vyučovat.

Centrum bude sloužit i kultuře

Podle Langera jsou připravené také příměstské tábory a rekvalifikační kurzy. Dílna je dostatečně prostorná i osvětlená na to, aby se do ní vešla například třída dětí ze školky, které se poprvé přijdou podívat, jak se vlastně šijí boty. Využití však bude mnohem širší.

„Nikdy jsem se botu vyrobit nesnažila. Ale zabývám se analýzou chůze a stoje a každý den s klienty řeším obouvání dospělých i dětí. Tady zjišťuji zpracování obuvi, technologie a metodiku šití. To už jsme se teoreticky naučili a teď se to snažíme vyzkoušet prakticky. Chci získat informace a nabídnout další možnosti klientům,“ vysvětlila Hana Doležalová, která se věnuje oboru fyzioterapie a podiatrie, což je diagnostika problémů chodidel, a přijela z Prahy do zlínského centra na první otevřený desetidenní kurz šití obuvi.

Místo má sloužit i místnímu kreativnímu umění. Zlínský kreativní spolek Zvěřinec, který se snaží oživovat místní kulturní scénu, už tady za velkého zájmu veřejnosti uspořádal další ročník své koncertní akce Zvěřinové nehody. Další koncerty by se měly uskutečnit během příštího měsíce.