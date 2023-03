Inspektor měl hned jasno, řekl soudu technolog firmy obviněné z otravy Bečvy

„Prý když máme kyanidy, je jasné, že je to od nás,“ vzpomínal Vetyška na někdejší návštěvu ČIŽP čtvrtý den po začátku ekologické katastrofy na Bečvě. Tvrdil, že ta slova slyšel přímo z úst tehdejšího šéfa brněnské pobočky inspekce Víta Špačka.

„Zůstali jsme jako opaření, všechno jsme kontrolovali, takovému tvrzení nic nenasvědčovalo,“ dodal Vetyška. A připojil další postřeh. „Taky nám oznámil, že tři sta metrů pod naší výpustí hynuly ryby. To ale byla lež, hynuly až tři a půl kilometru od výpusti. Později popřel, že by to řekl.“

Špaček před soudem, který dva a půl roku starou událost projednává, vypovídal už dříve. Během té doby odešel do penze a události si už přesně nepamatoval. Popsal nicméně, že na počátku byly čtyři potenciální zdroje znečištění. Postupně vyloučili tři z nich, zůstala Energoaqua.

Vetyška před soudem argumentoval, že v době havárie čistírna odpadních vod Energoaqua s kyanidovými vodami nenakládala. „Naposledy šly na čistírnu v červnu toho roku.“

Během procesu už dříve zaznělo, jak se s kyanidovými vodami zachází. Nedopravují se kanalizací, ale plní do kontejnerů a ty se vysokozdvižným vozíkem dovážejí do areálu čistírny. Tam se přečerpávají do tří jímek a teprve po jejich naplnění se kyanidy likvidují a obsah jímek putuje do čistírny. V tu chvíli už kyanidy prakticky neobsahuje. Právě tento proces se podle vyjádření Vetyšky udál naposledy několik měsíců před havárií.

Technolog firmy Energoaqua také detailně popisoval několikastupňový průběh čištění, četnost testování vzorků vody, technologické postupy a kontrolní mechanismy. „Pracuji tam už více než třicet let, havárii jsem nezažil. Kdyby k ní došlo, uzavřeme ventily a věc řešíme,“ prohlásil. „Než se přečištěná voda dostala do odvaděče a dál výpustí do řeky, několikrát se měřila a vše se zapisuje,“ doplnil.

Energoaqua spravuje tovární areál v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. Zajišťuje v něm i čištění odpadních vod. Z areálu odcházejí kanálem, který ve Valašském Meziříčí ústí do Bečvy. Právě tímto kanálem se podle státního zástupce Jiřího Sachra kyanidy a šestimocný chrom do řeky dostaly, což mělo za důsledek masivní úhyn více než 39 tun ryb.

Řediteli Havelkovi hrozí až pětileté vězení, společnosti zákaz činnosti a peněžitý trest. Havelka i zmocněnec firmy Vladimír Kurka vinu odmítají. Soudní proces začal v lednu a jednání jsou naplánována až do konce letošního roku.