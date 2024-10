Vsetín i kvůli kritice musel zastavit proměnu sídliště. A shání 100 milionů

Město připravuje proměnu sídliště již od roku 2017. Rybníky patří mezi nejstarší sídliště ve Vsetíně, první domy se tady začaly stavět již v roce 1945. Celkem je zde přes osm stovek bytů.

„Dokončili jsme již opravu dalších sídlišť ve městě, nyní přišla řada na Rybníky,“ řekl vsetínský místostarosta Jiří Růžička. Projekt počítá s úpravou prostorů před domy, novými hřišti, sportovišti či chodníky. Opravené budou i silnice, chystá se také úprava a doplnění městské zeleně.

Proti podobě projektu se ale již před časem postavila část tamějších obyvatel. Sepsali petici žádající změnu projektové dokumentace regenerace sídliště.

„Jsme rádi, že se konečně někdo zastal občanů žijících na Rybníkách a upozornil, že nedošlo k vypořádání jejich námitek. Stavební úřad i město Vsetín se tím teď budou muset zabývat,“ uvedla v reakci na rozhodnutí krajského úřadu Andrea Chrobáková Lněničková, která na Rybníkách žije.

Už v minulosti podávala odvolání proti stanoviskům odboru města. A na výtkách stále trvá, tím spíše, že odvolací orgán vrátil věc zpátky na stavební úřad.

„Vyděsilo nás zvýšení zpevněných ploch a zpevněná dětská hřiště. Například stávající travnaté fotbalové má zmizet,“ upozornila Chrobáková Lněničková.

„Parkovací místa jsou vždy na úkor zeleně – nejen travnaté plochy, ale musí se i kácet. Dolů měla jít veškerá zeleň, což je cca 280 stromů. Chceme rozdělit kácení a výsadbu do etap. Nejsme fanatici hájící každou suchou větev, ale jdeme proti nekoncepčnosti a zabetonování,“ vysvětlila.

Auta mají přednost, vadí místním

Projekt podle ní nezvýší počet míst pro auta, jen se zlegalizuje současné nevhodné parkování.

„Chybí vypracování alternativních možností, jak se z Rybníků dostat. Přednost mají auta,“ řekla Chrobáková Lněničková. „Takže i ten, kdo by volil nějaký den pěší pohyb nebo kolo, raději sedne do auta, protože to je rychlejší a pohodlnější,“ dodala s tím, že celkově je podle ní projekt zastaralý.

„Takhle se budovalo standardně před desítkami let. Stavební lobby má navrch před skutečnými potřebami lidí a nebere v potaz klimatické změny, které se na nás valí příšernou rychlostí,“ poznamenala.

Radnice již dříve vyhověla jiné petici, která odmítla stavbu parkovacího domu na ulici Na Rovině a požadovala zachovat dětské hřiště a zeleň. Podle Růžičky také současná podoba projektu doznala změn. Více než třicet připomínek město předalo projektantům, kteří zhodnotili možnost proveditelnosti a případně je do projektu zapracovali.

„Jedna skupina lidí si přála zachovat stávající stav zeleně, další zase výrazně navýšit počet míst pro auta. Snažili jsme se najít kompromis a vyhovět, v čem to bylo možné. Někde to ale opravdu nešlo,“ zdůraznil Růžička.

Místostarosta: Nechceme Rybníky vybetonovat

Radnice uspořádala několik veřejných projednání a lidem do schránek rozeslala anketní lístky. „Z odpovědí lidí bylo zřejmě, že regeneraci považují za nezbytnou,“ uvedl místostarosta, který podobu projektu hájí. „Projektant, který ji měl na starosti, je odborně na vysoké úrovni. Zapojili jsme i krajinářského architekta,“ dodal.

Kácení stromů podle něj vycházelo z dendrologických posudků a počítá se s tím, že místo nich bude vysázena náhradní zeleň. Kácet se mají stromy, které by v brzké době stejně šly k zemi.

„Rozhodně to není tak, že bychom chtěli Rybníky vybetonovat. I nové zpevněné plochy by počítaly se zasakováním vody a kombinací se zelení,“ popsal Růžička s tím, že původně byl plánovaný rozsah parkovacích míst ještě větší.

Město se již nechystá do stávajícího projektu moc zasahovat. „Kdyby to šlo do stavebního povolení, tak jsou změny možné, ale neplánujeme to. Spíše jen procesní,“ řekl Růžička.

Otázkou je financování. Vsetín původně plánoval využít dotaci na revitalizaci sídlišť z Fondu rozvoje bydlení, čemuž přizpůsobil podobu projektu. O možnost žádat o ni ale kvůli zpoždění přišel. Potřebuje tak najít asi 100 milionů korun. Buď bude Rybníky opravovat průběžně, nebo počká na další dotaci.

