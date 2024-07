Kolony a zdržení. Opravy až do konce léta omezí řidiče ve Vsetíně a okolí

Několik tisíc řidičů denně jezdí po hlavní cestě do Vsetína ve směru od Zlína. A od pondělí na ní musejí počítat se zásadní změnou. V úseku dlouhém zhruba 600 metrů na konci Lhoty u Vsetína se silnice kvůli opravě částečně uzavře a volný bude jenom jeden jízdní pruh pro oba směry.

„Provoz bude veden kyvadlově a řízen semafory či regulovčíky,“ nastínila mluvčí zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Lucie Trubelíková. „Práce dokončíme do konce letních prázdnin.“

I když je na cestách přes léto méně aut, dají se tam očekávat dopravní komplikace. Řidiči by při průjezdu místem měli počítat se zdržením. Ráno a odpoledne s větším.

„V časech špičky tam budou kolony,“ nepochybuje šéf zlínského ŘSD Karel Chudárek.

Podle něho však hlavní práce zaberou přibližně jen dva týdny, pak se budou dělat dokončovací mimo silnici nebo na jejím okraji. Otevřít by se tak mohla i dříve než na konci srpna. Bude však záležet také na počasí.

Hlavní cesta se smrskla do jednoho pruhu

Silničáři během letních prázdnin opraví povrch cesty mezi Liptálem a Lhotou u Vsetína v celkové délce 2,5 kilometru. Tento týden dokončují úsek, na který příští týden navážou.

Aktuálně je také otevřen jen jeden jízdní pruh hlavní cesty, ale řidiči osobních aut po něm mohou jezdit do Vsetína. V opačném směru projíždějí obcí. Takže zdržení nebývá tak velké. Náklaďáky musejí přes Valašskou Polanku.

Další úsek už však průjezd obcí neumožní. „Posuneme se blíže ke Vsetínu, takže objízdná trasa nebude možná,“ upozornil Chudárek.

Cestáři loni opravili jiný úsek hlavního příjezdu do Vsetína, přičemž se jezdilo i přes střed Liptálu, aby byly volné oba směry. Teď bude situace problematičtější.

A nejde jen o příjezd do města. Silničáři druhým rokem opravují komplikovanou a nebezpečnou křižovatku ve Vsetíně, která leží na obchvatu, jež je hlavní cestou z Valašského Meziříčí do Valašské Polanky a dále na Slovensko. Projede po ní šestnáct tisíc aut denně.

Křižovatka smrti bude bezpečnější

Při výjezdu z města ji využívají také řidiči, jež přijíždějí od Zlína. Ti sice stále odbočí na Valašské Meziříčí, ale už ne opačně z obchvatu do Vsetína. Silničáři tam totiž budují nový připojovací pruh. Objízdná trasa vede přes sídliště Ohrada.

„Je to dobře značené a Vsetín není zase tak velký, takže to není příliš dlouhá zajížďka,“ míní Chudárek.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Tím, že se se vybuduje přes 300 metrů dlouhý připojovací pruh, se cesta rozšíří. Bude tam i protihluková stěna vysoká 4,5 metru. Hotovo by to mělo být v září. Cestáři současně postaví odbočovací pruh na výjezdu ze Vsetína. A začne tam platit zákaz odbočení vlevo.

Křižovatka, jíž se kvůli vážným dopravním nehodám přezdívá „křižovatka smrti“, by měla být díky všem opatřením bezpečnější. Auta si tady při odbočování už nebudou křížit trasy.

„Bude se odbočovat jenom doprava, aby zmizelo levé odbočení, které je vždy spojené s křížením aut v protisměru. Tak to bude stoprocentně bezpečnější,“ nepochybuje Chudárek.

Stavbu rampy komplikuje nestabilní svah

Otázka ovšem je, kdy se tak stane. Silničáři mají potíže s budováním rampy z této křižovatky dolů po svahu na výjezd ze Zlína, kde už postavili a zprovoznili kruhovou křižovatku. Svah je nestabilní.

Stavební práce za přibližně dvě stě milionů korun měly nejprve skončit letos v červenci, potom na podzim. Poslední odhad byl do konce roku, ale ani to už není dneska jisté. „Spíše to nestihneme, i když se tam dělá jako o závod,“ obává se Chudárek. „Termín neumím přesněji říci.“

Zemina je na více místech jiná, než se čekalo. Především méně stabilní.„Někde je taková, jaká měla být, a tam se dělá dobře,“ upozornil šéf zlínského ŘSD. „Jinde je ale odlišná a musíme vymýšlet jiná řešení.“

Opěrné zdi pak musejí být lépe založené na větších a hlubších pilotech.

„Stavba naštěstí výrazně neomezuje průjezd městem. Až bude dokončená, bude to pro řidiče dobrá zpráva,“ míní starosta Vsetína Jiří Čunek, jehož zprávy o prodloužení prací však příliš netěší.

Považuje ovšem za výrazně lepší, když se křižovatka otevře sice později, ale bude bezpečnější, než kdyby se to nestalo vůbec.

Rondel na příjezdu od Zlína je v provozu už od loňského podzimu. Po dokončení prací dovede levé odbočení motoristy po nové rampě na obchvat. Hotové už je pravé odbočení k autobusovému nádraží, což měl v režii stát a město.