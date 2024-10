V největším vsetínském parku opraví jezírko, kavárna ale zatím budí kritiku

Setkali se zde s vedením radnice a autory studie Pavlem Mudříkem a krajinářským architektem Zdeňkem Sendlerem.

„Chodím sem někdy na procházky nebo mám tudy cestu směrem na Ohradu. Líbí se mi, že je zahrada hodně zelená, někdy možná přerostlá, ale má kouzlo. Byla by škoda, kdyby o zeleň přišla,“ popisoval Jaroslav Trlica.

Sendler ubezpečil, že zeleň v parku je dobře udržovaná. Kácet se budou muset jen čtyři stromy, které jsou ve špatném stavu. K zemi by zřejmě musely jít nezávisle na tom, zda se bude Panská zahrada měnit, či ne.

„Za ně bude zvolena náhradní výsadba. Samozřejmě ještě necháme vypracovat dendrologický posudek, který stav stromů detailně posoudí,“ uvedl starosta Jiří Čunek (KDU-ČSL) s tím, že architekti navrhují odstranění části keřů v centrální části parku u altánu. Tím má být prostor více prosvětlený.

Jak bude vypadat lávka přes jezírko

Velkým tématem byla oprava jezírka a podoba lávky, která přes něj povede. Město o tom chce s architekty ještě mluvit.

„Sám si nejsem jistý vhodností použití betonového materiálu. Nejen mně se zdá vhodnější použít například dřevěnou konstrukci,“ naznačil Čunek.

Různorodé reakce vzbudilo navržené vybudování malé kavárny se zázemím. Při projednávání zazněla možnost nahradit stavbu trvalé kavárny kontejnerovou včetně WC. Postavit je může například vizovická firma Koma Modular.

„Tato varianta dočasné stavby, snadno demontovatelné a v případě vhodně zrealizovaných inženýrských sítí, to je bez zásahu do kořenového systému stromů, by byla za mne dobrým kompromisem. Čas ukáže, jestli Panská zahrada tuto službu potřebuje,“ sdělil opoziční zastupitel Radek Hladký (Koalice pro otevřený Vsetín).

Do kaváren chodí lidé rádi, říkají architekti

Podle architektů se kritické názory vůči kavárně v parku objevovaly i v jiných městech. Když pak ale vznikla, lidé často změnili názor a rádi do ní chodili.

Otazník visí i nad plánovaným zastřešeným objektem pro komunitní setkávání rodin. „Stejně jako řada účastníků setkání, nejsem úplně přesvědčen o jeho potřebnosti,“ uvedl Čunek. „Jde ale o stavbu, kterou lze z projektu nyní snadno vypustit a v případě, že se ukáže její potřeba, ji doplnit až někdy v budoucnu,“ dodal.

Revitalizaci Panské zahrady mělo v září projednávat vsetínské zastupitelstvo, jenže na jednání byl tento bod z programu stažen. Radnice bude v přípravě pokračovat.

„Architekti nyní mají od občanů spoustu podnětů, z nichž ty nejrelevantnější zapracují do studie, třeba i variantně, a poté veřejnost s upraveným dokumentem opět seznámíme,“ uzavřel Čunek.