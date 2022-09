Ve Vsetíně pouští ANO post starosty Čunkovi. Voliči ho chtějí, vysvětluje

Vsetínské radnici Jiří Čunek šéfoval už v letech 1998–2007 a 2014–17. Teď se do jejího čela postaví potřetí. Třiašedesátiletý politik povede koalici složenou z ANO, KDU-ČSL a Nestraníků. Dohodnutá koalice bude mít 11 hlasů v zastupitelstvu o 21 členech.

„Došli jsme k tomu na základě společného vyjednávání. Ukázala se přitom také určitá dospělost našich partnerů,“ uvedl pro MF DNES Čunek.

„Nešlo o politikaření, ale snahu složit koalici tak, aby byla maximálně funkční a tvořili ji lidé, kteří jsou pro řízení města nejvhodnější. A myslím, že od roku 1998, kdy jsem nastoupil na místo starosty, jsem v něm, ale i na ministerstvu nebo na krajském úřadě se svými spolupracovníky pomohl rozvíjet město nebo kraj,“ řekl.

Čunkův nástup do vedení města je zajímavý z více důvodů. Především jeho lidovci poprvé od roku 2010 nevyhráli ve Vsetíně komunální volby. Předstihlo je hnutí ANO, které získal 20 procent a jeho lídr Pavel Bartoň obdržel 2 196 preferenčních hlasů. Přesto ANO starostu mít nebude.

Museli jsme udělat kompromis, říká lídr ANO

„Primárně jsme řešili, aby to nebylo ‚o nás bez nás‘,“ naznačil Bartoň, že ve hře byla i koalice bez vítěze voleb. „Lidovci navíc vytvořili společný blok s Nestraníky a dohromady mají šest mandátů, kdežto my pět. Museli jsme udělat nějaký kompromis. Už proto, že chceme mít co největší vliv na chod města a ukázat našim voličům, že jejich důvěru nezklameme,“ přiblížil.

Čunka zároveň do pozice starosty vynesly preferenční hlasy. Sice byl na posledním 21. místě kandidátky KDU-ČSL, dostal však 2 020 kroužků a přeskočil jak místostarostku Simonu Hlaváčovou, tak i lídra a starostu Jiřího Růžičku.

„Za KDU-ČSL panuje shoda, že Jiří Čunek je díky zisku nejvíce hlasů naším kandidátem na starostu. S tím jsme šli na jednání, k němuž nás pozvalo ANO,“ řekl Růžička.

Čunek už po volbách podotkl, že mohl straně přinést větší užitek, pokud by byl na volitelném, a ne posledním místě kandidátky. „Postavili mě tam kolegové a já jsem to neřešil. Možná to byla něčí strategie, moje ale ne,“ sdělil.

„Papírově jsme sice vítězem voleb my, ale dostat se z posledního místa kandidátky na první, to je úctyhodný úspěch. I my vnímáme potenciál volebního výsledku pana Čunka,“ přiznal Bartoň. „Chceme, aby Vsetín měl silné vedení města. Pan Čunek je zkušený politik a voliči dali svými hlasy jasně najevo, že ho chtějí mít na radnici,“ dodal lídr ANO.

Právě na své letité zkušenosti chce staronový starosta sázet. „Vsetín jsem vedl nejdéle ze všech žijících lidí ve městě,“ usmál se Čunek.

„Budu teď moci navázat na to, co jsem rozjel jako starosta, než jsem byl v roce 2016 zvolený hejtmanem. Vytvořili jsme tehdy projekt proměny prostoru kolem vlakového nádraží, jehož rekonstrukci za tři miliardy korun jsem pak pomohl prosadit. A teď budu moci tuto investici nebývalých rozměrů jako starosta dokončit,“ poznamenal.

Byly jiné varianty, zní z ostatních stran

Investiční priority radnice pro nejbližší čtyři léta představí nová koalice až později, stejně jako jména místostarostů a radních. „Jsme v energetické krizi, bude se muset šetřit. Ale věřím, že se nám s kolegy podaří najít správnou míru šetření v položkách, aniž bychom museli šetřit na investicích,“ konstatoval Čunek.

Lídři dalších stran, které míří do opozice, byli dohodou šokováni. Podle nich mělo vítězné ANO jiné alternativy k sestavení vedení radnice. „Měli na stole jiné varianty. To, že ANO přenechalo místo starosty panu Čunkovi, spoustu lidí zklame,“ poznamenal Michal Berg, lídr Koalice pro otevřený Vsetín, která ve volbách skončila třetí.

Do opozice míří i STAN, které vedl dosavadní místostarosta Tomáš Pifka. „Nerozumím tomu. Historicky se tu nestalo, aby vítězná strana neměla starostu. Je to návrat éry Jiřího Čunka,“ reagoval Pifka. Zároveň dodal, že v dnešní složité době je třeba většího konsenzu a nezdá se mu šťastné stavět koalici s těsnou většinou jen jednoho hlasu.

„Ještě to vstřebávám,“ řekl Roman Kalabus, lídr ODS, která ve volbách získala dva mandáty. „Těžko říct, jestli to bude pro Vsetín prospěšné. My jsme šli do povolebních jednání s prioritami jako rozvoj cestovního ruchu, cyklodoprava a sport. Zřejmě ale zvítězily jiné potřeby,“ poznamenal.

Komunální volby ve Vsetíně, který byl tradiční baštou lidovců, vyhrálo ANO ziskem pěti mandátů. KDU-ČSL má čtyři křesla. Třetí Koalice pro otevřený Vsetín bude mít tři zastupitele. Starostové a nezávislí získali dva mandáty, stejně jich má SPD, ODS i Nestraníci. Jedno křeslo získali PRO-pořádek-rozvoj-odpovědnost VSETÍN. Komunisté se do zastupitelstva nedostali.