Úleva. Lidé ve Vsetíně se díky nové křižovatce dostanou snadněji do nemocnice

  12:48,  aktualizováno  12:48
Nová okružní křižovatka před vsetínskou poliklinikou a komunikace vedoucí z ní na Smetanovu je v provozu od pondělí. Výrazně se tím usnadní přístup do areálu nemocnice.
Ve Vsetíně otevřeli 15. prosince novou okružní křižovatku před poliklinikou a...
Ve Vsetíně otevřeli 15. prosince novou okružní křižovatku před poliklinikou a komunikaci vedoucí z ní na Smetanovu ulici. (prosinec 2025) | foto: Město Vsetín

„Poslední roky jsou pro motoristy i chodce při pohybu v centru města náročné. Rozsáhlá dopravní omezení související nejprve s přestavbou železniční stanice a poté s navazujícími investičními aktivitami v zanádraží i přednádraží musíme vstřebávat již téměř čtyři roky,“ připomněl starosta Jiří Čunek.

Vsetínská radnice buduje spolu s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje novou dopravní infrastrukturu před železniční stanicí a parkovacím domem.

Jde o narovnání Nádražní ulice a stavbu autobusového nádraží vedle vlakového nádraží a okružní křižovatku před poliklinikou včetně jejího propojení s parkovacím domem. Část posunuté Nádražní ulice je již otevřená a slouží pro příjezd do nemocnice.

Stavební práce nyní finišují v místě vznikající okružní křižovatky před poliklinikou.

„Spolu se zprovozněním křižovatky se motoristům otevřelo také propojení okružní křižovatky se Smetanovou ulicí a je tudy opět možné jezdit do areálu Vsetínské nemocnice,“ podotkl Čunek. Objízdná trasa kolem Smetanovy obchodní galerie skončila a šoférům se díky tomu výrazně uleví.

Práce budou pokračovat v Nádražní ulici mezi obchodní galerií a dopravním terminálem. „Rozsah stavebních prací se zde oproti plánu rozšířil, a to spolu se souvisejícími technologickými postupy znamená, že tuto část Nádražní ulice bude možné zprovoznit až v příštím roce,“ uvedl starosta.

Během něj bude dobudované také autobusové nádraží a přístupové cesty z okružní křižovatky u polikliniky do parkovacího domu, který nabídne 330 míst. U okružní křižovatky se doteď jezdilo kyvadlově a provoz řídily semafory.

5. února 2025
Autor: