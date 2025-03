Záchranářský vrtulník na zkoušku. Hejtmanství zvažuje variantu bez základny

Byla by to výjimka mezi kraji. Žádná základna s hangárem, zázemím a přistávacími plochami za 150 milionů korun, vrtulník by jen ráno přiletěl a večer zase odletěl. Takové netradiční řešení letecké záchranné služby chce Zlínský kraj vyjednat s ministerstvem zdravotnictví.

„Chceme k nám dostat záchranářský vrtulník. Byl by k dispozici s posádkou přes den na heliportu v Baťově nemocnici. Pro kraj by to znamenalo menší finanční náklady než stavět základnu,“ upřesnil hejtman Radim Holiš, který má zdravotnictví na starosti.

„Nesouhlasíme s koncepcí vlády, která se zřízením letecké záchranky v našem kraji stále nepočítá. Opakovaně jsme to rozporovali. Naši obyvatelé platí stejné zdravotní pojištění jako v jiných regionech a mají na tuto službu nárok. Proto hledáme jiné varianty, jak sem vrtulník dostat,“ zdůraznil.

Letecká záchranná služba má v Česku základny v deseti krajích. Kromě Zlínského chybí ještě v Karlovarském, Pardubickém a Středočeském. Všude jejich provoz platí stát, který také vybírá poskytovatele vrtulníku s pilotem.

Nová státní koncepce počítá od roku 2028 se zřízením jedenácté základny v Karlových Varech. To také v minulém týdnu odsouhlasila vláda. Středočeský kraj je celý pokrytý vrtulníkem z pražské základny, Pardubický téměř celý obsluhuje základna v Královéhradeckém kraji.

Riziková oblast Valašska a Slavičínska

Naopak Zlínský kraj, přestože do něj létají posádky z Brna, Olomouce a Ostravy, pokrytý není. To znamená, že do zákonem stanovených dvaceti minut se záchranáři ve dne nedostanou až na čtyřicet procent kraje, v noci téměř na celý. V riziku zůstává hlavně oblast Valašska a Slavičínska.

„V roce 2018 přiletěl vrtulník do Zlínského kraje ve 156 případech, v roce 2023 ve 133. Potřeba vrtulníku je u nás stále akutní,“ zdůraznil ředitel Zdravotnické záchranné služby (ZZS) Zlínského kraje Josef Valenta.

O zařazení do sítě leteckých základen usiluje hejtmanství více než deset let. Nepodařilo se to v období, kdy byla ve vedení sociální demokracie ani když kraji vládli lidovci, a dosud neuspělo ani hnutí ANO.

Kraj by uvolnil zhruba 20 milionů

Pokud by se podařila zamýšlená varianta, byl by to velký posun. Vrtulník by zde nejspíš provozovala soukromá firma. Tak je to například v Ostravě, kde působí slovenská Air Transport Europe (ATE). V roce 2022 zde uskutečnili přes 600 vzletů, na základně mají dvanáct proškolených lékařů a deset záchranářů ze ZZS Moravskoslezského kraje, čtyři piloty a dva techniky.

Průměrné roční náklady na provoz se pohybují kolem 50 milionů korun. Vybudování základny v Karlových Varech ale musí zaplatit kraj a odhadované náklady jsou asi 160 milionů korun. Na tom by Zlínský kraj ušetřil.

„Dokážu si představit, že bychom se přidali do provozování letecké záchranky. Příspěvek kraje by byl do dvaceti milionů korun,“ poukázal Holiš. „Jsou to peníze, které bychom vydávali i za jiných okolností. Toto je zajímavé řešení a mluvili jsme o něm i s odborníky z leteckého odvětví.“

Návrh kraje by měla řešit pracovní skupina ministerstva zdravotnictví. Podle hejtmana je cíl, aby už v letošním roce měl vrtulník v kraji za sebou určitý počet letových hodin a také aby se uskutečnil povinný výcvik posádek.

Vrtulník z Trenčína jen výjimečně

Stát chce alespoň částečně vykrýt potřeby Zlínského kraje z letecké základny v Trenčíně na základě mezinárodní smlouvy. To ale podle Holiše není dostačující, protože slovenští záchranáři by nelétali do kraje v rámci běžného provozu, ale jen při mimořádných událostech. To prakticky potvrdilo i ministerstvo zdravotnictví.

„Nesjednáváme žádnou smlouvu o pomoci přímo pro Zlínský kraj. Se Slovenskem sjednáváme pouze mezinárodní smlouvu o přeshraniční spolupráci ZZS, která je postavena na principu, že když jedna strana nezvládá dojezd k případu v daném limitu, tak může požádat o pomoc protistranu a ta může vyhovět. Tato smlouva není určena k trvalému pokrytí jakéhokoli území České republiky ze Slovenska,“ přiblížil mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.

V Trenčíně provozuje leteckou záchranku stejná firma jako v Ostravě. Bližší podmínky chystané mezinárodní smlouvy ale ATE nezná. Podle mluvčí Zuzany Hopjakové má Slovensko podobnou smlouvu podepsanou s Rakouskem.

„Zatím jde ale jen o rámcovou smlouvu, aktuálně se pracuje na uzavření konkrétní podoby mezi Niederösterreichem (spolková země Dolní Rakousko) a Bratislavským a Trnavským krajem,“ přiblížila.

Co se týče dosavadní zkušenosti trenčínské posádky v příhraničních oblastech Zlínského kraje, jsou poměrně mizivé.

„Trenčínská posádka zasahovala v posledních pěti letech na území České republiky v jednom případě. Šlo o pomoc pacientce slovenské národnosti v lyžařském středisku Kohútka,“ připomněla Hopjaková. „Po poskytnutí neodkladné zdravotní péče byla přepravena do fakultní nemocnice v Žilině.“