Pro exkancléře Mynáře chce žalobce kvůli podvodu podmínku a uhradit 10 milionů

Bývalý hradní kancléř je obviněný od roku 2021. Kauza se týká evropské dotace na penzion v Osvětimanech na Uherskohradišťsku ve výši šest milionů, kterou přidělila firmě Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava, jež spravuje rozdělování části dotací EU.

Podle žalobce Vratislav Mynář žádal o dotaci neoprávněně, protože na stavbu už v minulosti šly dotační peníze z ministerstva školství. Na tento rozpor narazil úřad, který rozdělování dotací spravuje, při kontrole financování.

Ministerstvo už v roce 2008 schválilo příspěvek 13 milionů korun, které měly jít na ubytovnu pro sportovce ze Spolku Chřibák, jehož byl Mynář členem. Později však projekt převzala firma Clever Management, která se spolkem podepsala smlouvu o pronájmu objektu. Tentokrát už ne jako na ubytovnu, ale jako na penzion s wellness službami. Mynářova firma nakonec loni v dubnu po rozhodnutí soudu dotaci na účet ministerstva vrátila.

Podle žalobce Mynář na základě nepravdivých údajů dosáhl přidělení dotace ve výši téměř šesti milionů korun. „Trestně právní jednání nespočívá v tom, že by byly okolnosti v žádosti nedostatečně popsány, ale v tom, že v žádosti o dotaci to člověk prezentoval jako projekt, který navazuje na projekt jiného subjektu. Zatajil, že za celým projektem stál od začátku on,“ zdůraznil státní zástupce Martin Malůš.

Mynář už dříve namítal, že žádost o dotaci nevyplňoval a chystala ji jiná firma. On ji podle svého vyjádření pouze podepsal.

Podle Malůše je to ale ryze účelová obhajoba. „Použili (firma, která žádost chystala) informace, které měli od obžalovaného. Bylo jeho povinností, aby jim poskytl pravdivé informace. Podpisem potvrdil pravdivost informací,“ řekl Malůš.

V návrhu na podmíněný trest a zaplacení 10 milionů žalobce podle svých slov zohlednil i fakt, že Mynář podle něj páchal trestnou činnost po předchozím uvážení. Polehčující okolností je naopak to, že nebyl dosud trestán.

Nic nezamlčel, zdůraznil obhájce

Mynářův obhájce Lukáš Trojan naopak uvedl, že podle jeho přesvědčení byla obžaloba plně vyvrácena a jednání jeho klienta nenaplnilo podstatu trestného činu.

„Nezamlčel žádné skutečnosti ani je nezkreslil a ani neuvedl nepravdivé údaje,“ zmínil Trojan. Mynář podle něj informoval o návaznosti na projekt spolku Chřibák, což údajně potvrdili i svědci.

„Úřad měl dostatečné informace, že projekt spolku Chřibák byl financovaný z veřejných prostředků, nijak na to nereagoval, nechtěl doplnit informace. Žádost úřad považoval za úplnou,“ sdělil obhájce.

Sám Mynář tvrdí, že v ničem nepochybil. „Přiznám se, že vůbec nerozumím, proč tady vlastně stojíme,“ divil se při své závěrečné řeči.

U soudu pak popřel, že by od začátku plánoval vybudovat v Osvětimanech penzion. Pozemky podle svých slov původně kupoval, aby zřídil sjezdovku, později se se spolkem Chřibák dohodl na vybudování ubytovny pro sportovce, z níž by on sám využíval jen skladovací prostory.

Na tento projekt získal dotaci rozdělenou na dvě části.

„Pak nám ale bylo řečeno, že z ekonomických důvodů nebude druhá část hrazena, a hrozilo, že Chřibák bude dotaci vracet,“ popsal Mynář s tím, že hledal varianty, jak projekt zachránit. Podle jeho tvrzení však dostavovat ubytovnu nemělo ekonomický smysl, a tak se se svým společníkem rozhodli pro stavbu penzionu hotelového typu.