Zlínský podnikatel Vančura chce na kraj. Do voleb půjde se senátorem Čunkem

„Určitě to okomentujeme na tiskové konferenci, jejíž termín vám bude v nejbližší době oznámen. Spolupráce byla schválena, to mohu potvrdit,“ reagoval stručně Čunek.

Podobně stroze se zatím ke společným plánům vyjadřuje hnutí Zlín 21. „Můžeme potvrdit kandidaturu do krajských voleb,“ sdělila jeho mluvčí Kateřina Martykánová s odkazem na tiskovou konferenci.

Nicméně tento krok má logiku. Pokud chce Čunek porazit současného hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z ANO, může počítat s velkou podporou na domovském Vsetínsku, ale i Slovácku, kde jsou lidovci tradičně silní. Ve Zlíně poslední dvoje komunální volby vyhrálo ANO. A hnutí Zlín 21 tady vždy získalo přes patnáct procent hlasů.

„Myslím si, že je to dobré spojení, rok jsme na tom pracovali,“ poznamenal lidovecký senátor Josef Bazala, který s Čunkem o jeden hlas prohrál ve stranickém hlasování o post volební jedničky.

Vsetínský starosta a někdejší zlínský hejtman za KDU-ČSL Jiří Čunek

„Zlín 21 je silné místní hnutí, které ve Zlíně v komunálních volbách významně uspělo. A my Zlín tolik neumíme. Takže to je věc, která by mohla oslovit voliče,“ věří.

Bude Vančura dvojkou kandidátky?

Zatím je jasné, že Čunek bude lídr. Nabízí se, že by byl Vančura dvojka a trojkou opět za KDU-ČSL vsetínská zastupitelka Simona Hlaváčová. To však ani jedna strana zatím neupřesnila. „Zlín 21 dostane adekvátní místo, do čtvrtého místa bude mít svého zástupce určitě,“ naznačil Bazala.

Situace je zajímavá i v tom, že lidovci v posledních sněmovních volbách úspěšně kandidovali s ODS a TOP 09 v rámci projektu SPOLU. Na krajské úrovni už je ale delší dobu zřejmé, že se tato spolupráce opakovat nebude.

„Hledali jsme spojence nejdříve v rámci koalice SPOLU, ale přes ODS to úplně nešlo,“ přiznal Bazala. Podle něho se mohli občanští demokraté bát, že by je lidovci na kandidátce předběhli díky preferenčním hlasům.

To připouští i zlínský politolog Karel Kouba, který působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. „Bude záležet i na tom, na jakých místech na kandidátní listině se domluví. Nemusí to znamenat, že bude zvolen někdo z Vančurova hnutí,“ uvažuje.

I podle něho dává toto spojení smysl. „Hnutí Zlín 21 mělo hodně hlasů v obecních volbách a jsou v opozici. Jsou zjevně při chuti a chtěli by získat nějaký post. Tohle pro ně může být zajímavé,“ uvedl Kouba a zmínil také plán na novou zlínskou nemocnici, již Čunek jako hejtman prosazoval. Šlo o téma, které před čtyřmi lety rozhodlo krajské volby a pozici hejtmana přihrálo hnutí ANO.

„Vančura přejímá hlavní téma Čunka, kterým byla nová nemocnice. A v důsledku toho nemusí být populární u zlínských voličů. V předvolební kampani se toto téma bude vracet,“ domnívá se Kouba.

Hejtman Holiš nemá obavy

Naopak lídr ODS a senátor Tomáš Goláň si nemyslí, že nemocnice sehraje ve volbách klíčovou roli. „Téma je podle mě mrtvé, protože se chystá kompletní reorganizace zdravotnictví a všechno bude v budoucnu vypadat úplně jinak,“ podotkl Goláň.

Nečekal, že Vančura půjde i do krajských voleb. „Jinak to má smysl, Jiří Čunek potřebuje získat nějaké hlasy ve Zlíně, kde má Zlín 21 slušnou podporu, což se ukázalo v komunálních volbách,“ doplnil Goláň.

Holiš, který bude obhajovat, je podle svých slov v naprostém klidu. „O jejich větší síle nejsem přesvědčen,“ sdělil MF DNES s tím, že to jen může vypadat jako posílení lidovců. „A to říkám se vší vážností a s tím, jak znám ty osoby i jejich působení v rámci kraje,“ řekl Holiš. „Každý dělá, co umí. Každý chce být nejsilnější. My se soustředíme na sebe,“ vzkázal.

Ve velmi neobvyklé situaci se ocitá lidovecký poslanec a zlínský zastupitel Aleš Dufek, který hnutí Zlín 21 před deseti lety zakládal. Právě od něj ho převzal Vančura a Dufek začal hájit barvy KDU-ČSL. „Je to velmi neobvyklé, jestli vůbec něco takového v republice je,“ pousmál se Dufek, který se na společné kandidátce také objeví.