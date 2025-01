Strany se chystají na volby. Poslanec Vondráček má obhajovat, Gazdík ne

Kroměřížský poslanec Radek Vondráček je ministrem spravedlnosti ve stínové vládě hnutí ANO. Ale možná jím po podzimních parlamentních volbách bude skutečně. Ačkoliv to ještě není definitivně potvrzené, měl by opět vést kandidátku ANO, což je první krok, jenž k tomu povede.

„Jsem potencionální lídr, ale dokud to nebude potvrzeno, tak to není stoprocentní,“ sdělil Vondráček, který je i místopředsedou ANO.

Současně řekl, že to, zda bude případně i ministrem, nebude záležet pouze na něm, ale také na výsledcích voleb či postoji případného koaličního partnera. Jako právník je předseda Ústavně-právního výboru a místopředseda Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny. Od toho je možné odvozovat resorty, které by mohl dostat na starost.

„Člověk by měl dělat ve vládě věci, kterým rozumí a zajímají ho,“ naznačil Vondráček.

„Byli bychom rádi, kdybychom měli za Zlínský kraj tak vysoce postavenou osobu. V seznamu potenciálních kandidátů na určitá místa je,“ potvrdil hejtman a krajský šéf ANO Radim Holiš.

Jako lídr kandidátky by měl být Vondráček potvrzený, podle Holiše je s tím srozuměný i předseda ANO Andrej Babiš.

„Je to jeden z nejzkušenějších poslanců napříč republikou. Chceme ho podpořit, jak to jen půjde,“ zmínil Holiš, který letos kandidovat nehodlá.

Hejtman Holiš na kandidátce být nechce

Před čtyřmi lety byl na posledním místě kandidátky, ale voliči ho vykroužkovali a musel řešit dilema, jestli se stane poslancem. Nakonec to odmítl, i proto nechce být na kandidátce vůbec, aby podobnou situaci nemusel řešit opět.

„Navíc funkce se kumulovat nemají,“ míní Holiš.

ODS, KDU-ČSL a TOP 09 budou opět kandidovat pod hlavičkou Spolu. Lídra však budou mít jiného. Před čtyřmi lety to byl lidovec Ondřej Benešík ze Strání, který se o toto místo neuchází. Poslancem byl 12 let a zvažuje, jestli bude kandidovat ze zadních pozic.

„U nás je velká konkurence a dvanáct let pendlovat je docela řehole. Z nižší pozice do primárek asi půjdu,“ nastínil Benešík.

Podle jeho slov by měl být zatím neoficiálně lídr Spolu z ODS, ačkoliv ve Zlínském kraji jsou tradičně silní lidovci. Má jít o celorepublikové rozhodnutí.

„Mrzí mě to. Nevím, jestli je to takticky dobře, jestli to nebude některým našim voličům vadit,“ uvažuje Benešík.

Lidovec Dufek už nebude kandidovat

Post poslance nebude obhajovat ani zlínský lidovec a krajský předseda KDU-ČSL Aleš Dufek. „Tím hlavním důvodem je pocit strašlivé únavy, který po více než třiceti letech veřejné služby mám,“ napsal na sociálních sítích.

Lídrem KDU-ČSL se stal vsetínský poslanec Róbert Teleky, který byl před čtyřmi lety trojkou. Jedničkou za ODS je obhajující Stanislav Blaha z Uherského Hradiště.

„Celkový lídr kandidátky ještě není určen a je to předmětem jednání, jehož výsledek bude známý během následujících týdnů,“ prozradil Blaha.

Po patnácti letech v poslanecké sněmovně skončí Petr Gazdík ze STAN, který byl krátce i ministrem školství.

„Určitě kandidovat nebudu. Jsem ředitelem jednoho z prestižních pražských gymnázií, tato práce mě baví. Chci se věnovat nadále českému školství,“ vysvětlil Gazdík, který vede soukromé Gymnázium Duhovka.

Současně to ale neznamená, že ve vysoké politice definitivně končí. „Moje zkušenosti někteří lidé chtějí využít,“ podotkl Gazdík s tím, že jasněji by mohlo být za měsíc.

STAN chce na kandidátce ženy a mladé lidi

Hnutí STAN šlo před čtyřmi lety do voleb s Piráty, jimž připadl i lídr. Gazdík byl dvojkou, čtverkou Eliška Olšáková ze STAN, jež by mohla být na podzim jedničkou samostatné kandidátky.

„Jsem rád za každou ženu v politice. Vede to k dobrému řešení problémů,“ soudí krajský předseda STAN Tomáš Chmela.

Jako možná jednička by se mohla nabízet i bývalá zlínská náměstkyně primátora Kateřina Francová, posledně desítka společné kandidátky. Současně by Chmela chtěl, aby byl na předních místech i člověk, jemuž ještě není třicet.

Piráti svoji jedničku vybranou taky nemají, mohl by jí být opět František Elfmark z Uherského Hradiště, jenž se před čtyřmi lety do Sněmovny nedostal. Ucházet o post lídra se hodlá i krajský šéf strany Marek Houser z Uherského Brodu a někteří další členové. Primárky se rozběhnou po celostátním zasedání Pirátů ve Zlíně 15. února, kde bude strana vybírat hlavního sněmovního lídra.

SPD by mohl vést zlínský lékař Lubomír Nečas. Navrhuje ho regionální organizace a musí potvrdit pražské vedení. Nečas byl dříve náměstek hejtmana, ale za Stranu práv občanů Zemanovci.

„Myslím si, že mám určitě zkušenosti s politikou i zdravotnictvím,“ uvedl Nečas. Posledním krajským lídrem SPD byl současný zlínský poslanec Vladimír Zlínský.

Do voleb by mělo jít i levicové uskupení Stačilo!. Na jeho čelo ve Zlínském kraji zřejmě navrhnou komunisté – jako jeho dominantní člen – svoji bývalou poslankyni Marii Pěnčíkovou z Morkovic-Slížan. Kandidátku KSČM vedla před čtyřmi lety.

„Probíhají okresní konference. Jako krajský předseda chci, aby měla mandát,“ potvrdil krajský šéf KSČM Roman Ramach.

Voleb se ve Zlínském kraji zúčastní i Motoristé sobě. Nebude to ale s hnutím Přísaha, s nímž spolupráce skončila. Členská základna Motoristů odmítla předvolební koalici s jinou stranou. Motoristé s Přísahou přitom uspěli v posledních evropských volbách, kdy skončili na třetím místě.

Přísaha hledá jiného partnera, uvažuje i o vstupu do Stačilo! „V tuto chvíli probíhají jednání s ostatními politickými subjekty o možnosti kandidatury v koalici či samostatně,“ sdělila mluvčí Přísahy Barbora Šťastná.