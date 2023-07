Zahltí Zlínský kraj kamiony? Dopravu chtějí odvést dál od nádrže Šance

Pro Zlínský kraj by to ale mohlo znamenat potíže. Řidiči, kteří pojedou na Slovensko, by si totiž zřejmě vybrali trasu právě přes část tohoto regionu. Hejtmanství proto požaduje zpracování dopravních modelů, z nichž by vyplynulo, na jaké silnice se nákladní doprava rozloží.

„Nedokážu říci, kolik tam jezdí kamionů, protože to není náš kraj. Ale kdyby se tato cesta zavřela, tak v tu chvíli by se mohla nákladní doprava přesunout k nám a zkomplikovat tady dopravu,“ uvedl náměstek zlínského hejtmana přes dopravu Radek Doležel (ANO).

„Pokud nemáme objektivní studii nebo model od odborníků, tak k tomu žádné stanovisko nedáme,“ dodal.

Nádrž Šance leží v Moravskoslezském kraji nedaleko státní hranice a v blízkosti Zlínského kraje. O to, aby se cesta, jež prochází ochranným vodním pásmem 1. stupně, uzavřela pro kamiony, usilují dvě senátorky: frýdecko-místecká Helena Pešatová (STAN) a přerovská Jitka Seitlová (KDU-ČSL).

Kvůli tomu se na konci května uskutečnil v Beskydech kulatý stůl, na kterém byli také zástupci ministerstev dopravy, zemědělství a životního prostředí.

Podle dohody, jež z jednání vzešla, by kamiony měly být po zákazu vjezdu k nádrži Šance naváděny na obchvat Frýdku-Místku, který nyní dělníci opravují. Odtud pak na navazující přivaděč k dálnici D48, který se má dokončit letos v září, dále by pokračovaly takzvanou Jablunkovskou brázdou, tedy nejprve po silnici I/68, která by se měla kompletně rozšířit na čtyři pruhy v srpnu. A nakonec po silnici I/11, jež vede nedaleko Třince a Jablunkova ke státní hranici.

Na Slovensku chybí návazná dálnice

„Očekává se, že tato trasa bude pro kamiony výhodnější, protože je sjízdnější, bezpečnější a budou na ní i lepší rychlostní poměry. Tím pádem se bude více využívat,“ nastínila Seitlová. „Nicméně byl vznesen požadavek, aby se pozornost v tuto chvíli soustředila na měkká opatření,“ doplnila.

Tato „měkká“ opatření mají znamenat, že řidiči kamionů budou naváděni dopravními značkami, aby se vodnímu zdroji vyhnuli. Nebudou to příkazy, nýbrž doporučení. Na cestách by se měla objevovat už v současné době.

Potíž ale může nastat v tom, že nákladní vozy sice budou navedeny na dálnici D48, ovšem za slovenskou hranicí schází adekvátní cesta. Poblíž se sice nachází dálnice D3, která má vést až do Žiliny, ale zatím není dokončená.

„Na slovenské straně existují zásadní omezení především v oblasti Kysuckého Nového Mesta, tam se nedaří prosadit dokončení dálnice D3 mezi Žilinou a Čadcou,“ zmínil ředitel odboru liniových staveb ministerstva dopravy Martin Janeček.

Tento úsek je podle něho nezbytný k tomu, aby byla trasa vedoucí Jablunkovskou brázdou kompletní. Dílčí opatření v oblasti Kysuckého Nového Mesta zavede slovenská strana až v příštím roce.

Omezení řeší sousední kraj

To vše by mohly být důvody, proč by řidiči dávali přednost cestám ve Zlínském kraji. „Je to jedna z možných variant. Ale právě proto, aby se neúnosně nezatížila doprava jinde a nezpůsobila tam velká bezpečnostní rizika, musejí se udělat modely,“ ujistila Seitlová.

„Chápeme logické obavy o přesun přepravních proudů na jiné komunikace,“ poznamenal mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Dopravní omezení jsou však v kompetenci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, s nímž Zlínský kraj spolupracuje. Vůči záměru senátorek má resort dopravy podle jeho mluvčího pochopení, nicméně také požaduje zpracování dopravního modelu pro Ředitelství silnic a dálnic, jemuž cesta podél nádrže Šance patří.

„Až podle jeho vyhodnocení lze pokračovat v úvahách o změně dopravních režimů, které bude nutné projednat a odůvodnit, což může být relativně obtížné,“ připustil Jemelka. Citelnou nevýhodou Zlínského kraje přitom je skutečnost, že dálniční síť tady není ještě zdaleka kompletní. Více nákladních aut by tak mohlo projíždět městy a obcemi, což by znepříjemnilo život jejich obyvatelům.

Kolem vodní nádrže Šance je doprava kamionů nad 12 tun regulovaná už dnes, ovšem pouze během zimních měsíců, kdy záleží na stavu vozovky. Celoročně je tam zakázaný vjezd aut přepravujících nebezpečné náklady.

18. prosince 2022