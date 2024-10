Do Brna za hodinu, do Prahy za dvě. Nové tratě přiblíží region zbytku republiky

„Pro financování nových rychlých tratí nutně potřebujeme zapojit více zdrojů,“ míní ministr dopravy Martin Kupka. „Vyzkoušeli jsme si to již na dálnicích v případě jihočeské D4 a chystáme se i na železnice. Právě při budování moravské části projektu se hodí využít financování a budování soukromými firmami,“ doplnil.

Zlínského kraje se nejvíce dotýká část Střední Morava, jež počítá s modernizací a rozšířením trati z Brna do Přerova. Dlouhá je 75 kilometrů a náklady na ni jsou 60 miliard korun. Pod PPP projekty by mohly spadat tři úseky této trati, o dva zbývající (Nezamyslice – Kojetín a Kojetín – Přerov) se postará tradiční cestou Správa železnic (SŽ).

Na úsek z Přerova do Kojetína, který vede přes Zlínský kraj, už má vydané územní rozhodnutí. To by mělo v brzké době nabýt právní moci. Pak bude žádat o stavební povolení. Práce mají začít v druhé polovině příštího roku. Postupovat budou ve směru od Kojetína.

„Přesný termín zahájení prací bude stanoven podle průběhu schvalování stavby i soutěže na jejího zhotovitele,“ nastínil mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

Obchvat je jediná varianta

V roce 2027 se modernizace dotkne Chropyně, kde SŽ s městem delší dobu řešila, jak bude trať křížit tamní cesty. Nakonec se obě strany dohodly na vybudování obchvatu města.

„Čím dříve to bude, tím lépe. Obchvat je pro nás jediná možná varianta, protože se nebudou muset bourat žádné domy,“ zmínil opakovaně starosta Chropyně Michal Vlasatý.

Stát také s městem hledal vhodnou formu, jak připomenout památku malíře Emila Filly, který se narodil ve staré budově železniční stanice v Chropyni, jež bude odstraněna.

„S městem již máme odsouhlaseno umístění plakety, která bude Fillu připomínat uvnitř samotné budovy, a to v prostoru pro veřejnost. Zároveň se tomuto účelu přizpůsobí i fasáda nového nádraží, která ponese velkoformátové provedení malířova podpisu,“ přiblížil Gavenda.

Podstatné je, že na trati přibude další kolej, která umožní rychlejší jízdu i větší četnost spojů. Vlaky budou dosahovat rychlosti až 200 kilometrů za hodinu, přičemž dnes se dá na české železnici jezdit rychlostí 160 kilometrů za hodinu.

Zkrátí se cesta ze Zlína do Brna

Po dokončení prací, jež je naplánováno na rok 2028, by měly vlaky z Brna do Zlína jezdit hodinu a devět minut. Do Prahy má cesta trvat jen o hodinu déle. Ovšem v tomto případě stát musí nejdříve vybudovat vysokorychlostní trať (VRT) z Brna do Prahy, což se stane v horizontu několika dalších let.

Začít stavět se má po roce 2030. Vlaky po ní budou jezdit rychlostí až 320 kilometrů za hodinu. Ze Zlína do hlavního města tak povede cesta po železnici přes Brno.

„Hypotetická cesta mezi Zlínem a Ústím nad Labem by dnes trvala bezmála šest hodin. Díky rychlým spojením se jízdní doba dostane na přibližně dvě a tři čtvrtě hodiny,“ upřesnil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

K rychlejšímu cestování přispěje i chystaná modernizace a zdvojkolejnění trati ze Zlína do Otrokovic, s níž by SŽ mohla začít do tří let. Zatím zažádala o stavební povolení a průběžně vykupuje pozemky.

Rychlá železnice v Česku

Pokud jde o trať z Brna do Přerova, stát plánuje její úpravy jako první zárodek rychlé železnice v České republice. Do budoucna chystá již zmíněnou VRT, jejíž páteřní trasu tvoří spojení mezi Prahou a Brnem a Brnem a Ostravou. Další větev povede z Brna k Břeclavi. Což bude znamenat zbrusu novou trať, po níž budou jezdit moderní vysokorychlostní vlaky.

Díky tomu bude cestování po železnici ještě rychlejší, i když města ve Zlínském kraji na VRT přímo napojená nebudou. „Zlín a Otrokovice budou do systému Rychlých spojení připojeny pomocí modernizovaných tratí Brno – Přerov a Kojetín – Hulín,“ poznamenal Jemelka.

Vysokorychlostní vlaky pojedou po VRT do Brna, odsud po zmodernizovaných tratích do Kojetína, pak do Hulína a po stávající trati do Otrokovic. Až zmodernizovaná trať z Brna do Přerova přestane kapacitně stačit, vybuduje stát novou VRT Haná, jež spojí obě města.

„Poskytne další trať pro dálkové vlaky a ještě více zkrátí cestovní čas z Brna do Olomouce, Nezamyslic a Ostravy. Půjde ale už o zcela jiné koleje, které budou sloužit pouze osobním vysokorychlostním vlakům a na kterých se bude jezdit rychlostí 320 kilometrů za hodinu,“ poznamenal Gavenda.

„Přitom stále platí, že do deseti let se svezeme vlakem po vysokorychlostní trati, do roku 2040 bude postavená většina projektovaných tratí a do roku 2050 bude celá síť VRT v Česku napojena na evropskou dopravní síť, k čemuž jsme se jako členská země Evropské unie zavázali,“ dodal Kupka.