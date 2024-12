Regionální vlaky opět vyrazily přes hranici. Na Slovensko jezdí pět párů spojů

Využívají je lidé, kteří jezdí za prací, ale i turisté a příbuzní, jejichž rodiny žijí na obou stranách hranice.

„Původně jsme chtěli začít už v létě, ale byl problém s odbavováním a prodejem lístků. Doufám, že to přinese spokojenost oblastem v příhraničí, které na to dlouho čekaly,“ uvedl náměstek zlínského hejtmana Radek Doležel (ANO).

„Chtěli bychom zlepšovat služby a zahušťovat dopravu. Jsme přesvědčeni, že počet cestujících je daný nabídkou. Když bude dobrá, cestující začnou linky využívat,“ věří René Kubiš, ředitel úseku obchodu Železniční společnosti Slovensko.

Zatímco v Česku platí regionální dopravu kraj, na Slovensku stát. Obě strany se společně podílí na financování – každá hradí část, jež vede po jeho území. První spoje pojedou z Horní Lidče ráno, poslední večer. Časy příjezdů do Púchova, kde je velká pneumatikárna, jsou nastaveny tak, aby lidé stíhali směny. Vlaky do Horní Lidče je pak odvezou zpátky.

„Na naší straně je zaměstnavatelů více. Uvidíme, jak budeme tuto službu rozšiřovat. Podle mě na to požadavky budou,“ uvažuje Doležel. Pokud o spojení bude zájem, může podle něho jezdit mezi Horní Lidčí a Púchovem až patnáct párů spojů denně. A mělo by jít už jen o moderní soupravy.

Pro zaměstnance i turisty

Starostové to vítají. „Myslím si, že bylo na čase, je to hrozně důležité. Hodně lidí i z Lidečka pracuje v podniku v Púchově. Když bude jistota, že budou vlaky jezdit, tak si na to zvyknou,“ je přesvědčený starosta Lidečka Vojtěch Ryza.

„Lidé budou spoje určitě využívat, je tu hodně smíšených manželství,“ poznamenal starosta Střelné Petr Kráčmar. „Turisté to budou také využívat, i s koly. Mezi Horní Lidčí a Púchovem ještě není cyklostezka, ale připravuje se propojení také tímto směrem,“ naznačil. Mělo by jít o samostatnou větev cyklostezky Bečva–Vlára–Váh. Záměr je, aby vznikla do pěti let.

Pochybnosti o znovuzavedení vlakových spojů však má opoziční zastupitel Jiří Čunek (KDU-ČSL), za jehož působení v pozici hejtmana přeshraniční vlaky skončily.

„My jsme je neplatili, protože počet cestujících byl extrémně malý. A pochybuji, že by se změnil. Když každému zaplatíme taxi, tak to budeme mít stokrát nebo tisíckrát levnější. Je to neekonomické,“ tvrdí Čunek.

„Čas ukáže. Podařilo se nám uzavřít smlouvu oboustranně výhodně,“ reagoval Doležel. Kolik to bude stát, nemůže říci, protože obě strany podepsaly mlčenlivost. „Ale požadavek lidí na cestování byl velký. Věřím, že si rychle zvyknou a bude to běžet bez problémů,“ doufá.

Vlaky až do Trenčína?

„Ke zrušení spojů na těchto tratích vedly ekonomické důvody, ale nemůžeme vždycky rozhodovat jen ekonomicky,“ vysvětlil místopředseda Trenčínského kraje Jozef Trstenský. „Musíme se na věci podívat i s nadhledem, protože jsou tady sekundární efekty, které jsou velmi důležité, i když se nedají ocenit přímo penězi,“ doplnil.

Trenčínský kraj požadoval devět pár spojů. V železniční trati, která měří 28 kilometrů, vidí značný potenciál.

„Lidé nebudou muset hledat náhradní dopravní řešení. Ušetří to i naši přírodu. A navíc znovuspuštění vlakového spojení pomůže rozvoji cestovního ruchu,“ shrnul Trstenský.

Zlínský kraj by chtěl, aby vlaky z Púchova časem jezdily až do Vsetína, což by se mohlo stát do dvou let. I Slováci jsou pro. Ve hře je i vlakové propojení Brumova a Horného Srnia, kde o to však stojí jen Zlínský kraj. Navíc by se musela opravit trať na slovenské straně.

„Vlaky můžeme natáhnout až do Trenčína, oni v tom však potenciál nevidí. Řekli ale, že pokud budeme chtít, tak dají trať do pořádku a pustí nás na ni, což by bylo skvělé,“ poznamenal Doležel.

Integrovaná doprava přes hranice

Stojí rovněž velmi o to, aby Zlínský a Trenčínský kraj měli společnou integrovanou dopravu. Na jednu kartičku nebo aplikaci by cestující jezdili ve všech typech veřejné dopravy i přes státní hranici. Kraj se chystá žádat o dotaci na přípravu integrace.

„Byli bychom první v Evropě, kdo by to měl přes hranici. Chtěl bych to stihnout v rámci tohoto volebního období (končí v roce 2028),“ nastínil Doležel.

„Velmi by to pomohlo cestovnímu ruchu a zjednodušilo lidem dopravu. Spoje by na sebe navazovaly a nebyly by zbytečné prostoje,“ dodal Trstenský.