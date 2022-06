Vlak a autobus ve Zlínském kraji podraží, vyplatí se časové jízdné

Dosud fungovala karta Zetka jenom jako virtuální peněženka. Od začátku července si na ni lidé budou moci nahrát také časové jízdné: týdenní, nebo měsíční. „Máme zatím prodaných asi pět tisíc karet Zetka. Ale až teď s časovým jízdným získává smysl,“ řekl náměstek hejtmana přes dopravu Radek Doležel.

Hejtmanství chce mít do konce roku prodaných 50 tisíc karet. „Tolik lidí asi řádově jezdí veřejnou dopravou,“ vysvětlil Doležel.

Vlaky a autobusy ve Zlínském kraji za měsíc svezou asi milion lidí, podle odhadů kraje by se jejich počet mohl po zavedení časového jízdného zvýšit o dvacet procent.

Region bude nově rozdělený na 98 zón, přičemž každá z nich bude mít svůj tarif. Většina bude stát 250 korun měsíčně a 83 korun týdně. Jen deset větších zón bude dražších, například zlínská bude stát 280 a 93 korun. Nejdražší bude Uherské Hradiště, jež vyjde na 360 a 120 korun.

Pokud bude mít cestující kartu Zetka s časovým jízdným, zaplatí jízdné podle toho, přes kolik zón pojede. Konkrétní příklad: při cestě autobusem ze Zlína přes Otrokovice do Kroměříže protne šest zón a měsíční jízdenka bude stát 1 570 korun. Pokud by člověk platil jednodenní jízdné 20 pracovních dní za měsíc, stálo by ho to výrazně víc – 2 160 korun.

Celokrajské jízdné za 2 500 korun

Ceny časových kuponů jsou nastavené tak, aby se měsíční jízdné vyplatilo už po dvanácti dnech. To je dáno i tím, že Zlínský kraj letos už podruhé zdražuje jednotlivé jízdné. Na začátku roku zvedl cenu za kilometr z jedné koruny na 1,20 koruny, od července to bude 1,35 koruny. Nástupní sazba stoupne z devíti na jedenáct korun. V prodeji bude také celokrajské jízdné, s nímž lze jezdit celý měsíc libovolně. Stojí 2 500 korun.

„Časové jízdné bude výhodnější a zaváže nám to další zákazníky. Dříve lidé jeli někdy autem, někdy ne, teď si řeknou, že už se jim autobus či vlak vyplatí,“ věří Doležel.

Hejtmanství zdražuje, aby alespoň trochu snížilo vysoké náklady na veřejnou dopravu. Činí zhruba 1,5 miliardy korun ročně. Větším prodejem karet navíc získá peníze v hotovosti, jež bude moci použít.

„V porovnání s okolními kraji máme nižší jízdné. S tím, jak zlepšujeme služby a dostáváme se na jejich úroveň, se k nim budeme přibližovat i cenou. Teď nám do toho ještě vstoupilo zdražování energií a pohonných hmot,“ zmínil Doležel.

Jedna karta pro celou rodinu

Současné jízdné však vyjde dráž než časové po zvýšení ceny. Vedení kraje se tak snaží, aby si co nejvíce cestujících koupilo Zetku. Nabízí dva typy: přenosnou a nepřenosnou, která bude na jméno.

„Přenosná je o trochu dražší, ale její výhoda spočívá v tom, že když si ji koupí rodina, tak všichni její členové na ni mohou v průběhu měsíce či týdne jezdit,“ naznačil jednatel krajské společnosti Koved Martin Štětkář.

Kraj teď nabízí Zetku za zvýhodněnou cenu 99 korun. Předplatné bude možné nahrát i na kartu ODIS, která platí v Moravskoslezském kraji. Ten má vyšší ceny, kilometr tam stojí korunu padesát, nástupní sazba je 12 korun.

„Po přejetí hranic kraje cestující jezdí za jejich dražší tarif,“ poznamenal Doležel. S ostatními kraji zatím není zlínská integrovaná doprava tak provázaná, což by se mohlo změnit v horizontu několika let.

„Chtěli bychom se propojit, ale každý máme jiný systém, potká se to až časem, třeba za pět let. Až budeme fungovat přes mobilní telefony a lidé nebudou používat karty,“ popsal Doležel.

Nově jezdí autobus z Brna do Zlína

Podle Kovedu by se během dvou až tří let mohly do systému přidat i jednotlivé MHD. Tím se zájem o Zetku ještě zvýší. Od příštího roku mají fungovat i roční a jednodenní či víkendové kupony pro turisty. „Do konce roku budeme vyhodnocovat, jaký je zájem o stávající časové kupony. Pak bychom jejich nabídku ještě rozšířili,“ řekl Štětkář.

Ještě letos se mají na zastávkách objevit jízdní řády s QR kódem. Nabídnou odjezdy všech spojů včetně aktuální polohy a zpoždění.

Kraj od 12. června upravil také jízdní řády. V pracovní dny odpoledne přibyl nový spěšný autobus z Brna do Zlína, který zastavuje pouze ve Vyškově a v Kroměříži. Z Brna odjíždí v 16.50, příjezd do Zlína má v 18.37.

O víkendech začne jezdit večerní spoj mezi Zlínem a Vsetínem. Ze Vsetína má odjezd ve 20.35, nazpět pojede ze Zlína ve 21.30. Posílena je i doprava ze Vsetína a Zlína do Slušovic. Naopak se ruší nedělní večerní linka z Rajnochovic do Podhradní Lhoty nebo některé odpolední spoje z Uherského Brodu do Újezdce či Šumic a zpět.