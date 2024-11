Stavba klíčové přehrady na Zlínsku se blíží, jen kanalizace vyjde na 1,2 miliardy

Na dnešním jednání se deset obcí v okolí budoucí přehrady společně s Povodím Moravy, které stavbu zaštiťuje, ministerstvem zemědělství a Zlínským krajem dohodlo na podepsání společného memoranda.

K tomu by mělo dojít do poloviny příštího roku a dokument by měl odpovědět na zásadní otázky a problémy, které stavba nádrže může přinést.

„Jde o jednu z klíčových vodohospodářských staveb v České republice,“ zdůraznil po jednání ministr zemědělství Marek Výborný. „Není jen v zájmu deseti obcí, kterých se dotkne, ale celého Zlínského kraje a státu,“ doplnil.

Samotné vodní dílo pojme bezmála 30 milionů kubíků vody, což je pro srovnání asi o 12 milionů kubíků více než v případě Brněnské přehrady. Náklady na stavbu se odhadují na 5,5 miliardy, i když se v budoucnu mohou ještě změnit.

„Dá se očekávat, vzhledem k vývoji cen za stavební materiály, že se tato částka může navýšit. Ale těžko se to nyní dá odhadovat. Přesnější čísla nám dodá hotový projekt,“ zmínil investiční ředitel Povodí Moravy Tomáš Bělaška.

Ministr Výborný potvrdil, že jednání povede s vládou tak, aby peníze na tuto strategickou investici byly v budoucnu k dispozici bez ohledu na to, kdo zrovna zemi povede.

Obce budou potřebovat kanalizaci a čističky

Mimo samotné vodní dílo však vznikne i řada nákladů za doprovodné stavby. Tou největší bude vybudování splaškové kanalizace a čističek odpadních vod. Tento požadavek vzešel ze studie, která se zabývá kvalitou vody v budoucí nádrži. Náklady se budou pohybovat okolo 1,2 miliard korun.

Plánovaná podoba Vlachovické přehrady

„Jsem si vědom, že tyto náklady nemohou jít za obcemi. Ministerstvo proto vypíše dotační titul, který pokryje 85 až 90 procent nákladů, jsem rád, že obce podpoří také Zlínský kraj,“ uvedl ministr.

Starosta Újezdu a předseda Mikroregionu Ploština Vladimír Kráčalík pomoc obcím uvítal, ale zároveň upozornil, že budou klidnější až po podepsání memoranda. „Až budeme mít jistotu, že není třeba se bát o obecní rozpočty a také jistotu v plnění a realizaci závazků,“ podotkl.

Starostové chtějí znát odpovědi

Zároveň zmínil, že starostům pořád chybí odpovědi na řadu otázek okolo celého projektu. „Například, jak bude dopravovaný materiál při stavbě hráze a čističek odpadních vod. Jak to bude nejen se splaškovou, ale i dešťovou kanalizací,“ naznačil Kráčalík. „A na otázku dopadů na zdejší krajinu nyní nejsou schopni odpovědět ani klimatologové.“

Moderátorem při jednání mezi státem, Povodím Moravy a obcemi by měl být Zlínský kraj. „Dva roky jsme vnímali nejistotu v komunikaci mezi Povodím a starosty, kteří potřebovali větší množství informací. Toto nyní chceme zpřehlednit,“ řekl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Podle něj je celá přehrada zásadní stavbou z hlediska bezpečnosti kraje v oblasti zásobování pitnou vodou. Tento problém může nová přehrada vyřešit až na padesát let dopředu. „Skrz distribuční kanály vodárenských společností jsme schopni pitnou vodu dostat prakticky do všech částí našeho kraje,“ nastínil Holiš.

Zkušební provoz od roku 2034

Vodní dílo Vlachovice se připravuje od roku 2016. Povodí Moravy má už vypracovanou řadu studií, je v pokročilé fázi projektové dokumentace, v nejbližších týdnech začne řízení pro posuzování vlivu na životní prostředí EIA. V současnosti už je vykoupeno 98 procent pozemků pod budoucí nádrží za zhruba 700 milionů korun.

Vizualizace budoucí přehrady Vlachovice, pohled na hráz.

„Výkupy skončí ještě letos. Zbylí vlastníci byli buď nekontaktní, nebo s prodejem nesouhlasili. V těchto případech bude, bohužel, nutné pozemky vyvlastnit,“ naznačil Bělaška.

Do poloviny roku 2028 se pak bude pracovat na kanalizaci, na to pak naváže stavba samotné přehrady. „Odhadem potrvá 3 až 5 let. Počítáme s tím, že v roce 2034 bychom měli spustit zkušební provoz,“ doplnil.

Vodní dílo zásadně promění zdejší krajinu a bude mít také vliv na život místních lidí. „Bude třeba dodržovat ochranné pásmo, určité předpisy, bude to mít dopad na zemědělce. Není to jen o tom, že budeme mít nádrž s pitnou vodou, ale místní občané se celému procesu budou muset přizpůsobit,“ připomněl starosta Kráčalík.

Přehrada však bude mít i ochranný protipovodňový účel, v okolí vzniknou menší vodní nádrže, mokřady a dojde i na vyčištění a úpravu koryt zdejších drobných toků.