Firma nemá ani po deseti letech odškodnění za poškozené dřevo ve Vlachovicích

Šest let se nemohli dostat do svého lesa. Vytěžené dřevo, které zůstalo na místě, je znehodnocené. Náhradu škody za tento majetek ale firma ani po deseti letech od explozí v areálu muničních skladů ve Vlachovicích nedostala. A není jediná.

„Momentálně jsme bezradní,“ prohlásil jednatel společnosti Lesy Jamné Dalibor Olšák. „Měli jsme v areálu druhou největší plochu pozemků, máme prokazatelně vyčíslené škody, a nemůžeme je nikde uplatnit. Nejsme obyvatelé obcí ani samospráva, kam stát už odškodnění poslal v rámci speciálního zákona. Na nás jako právnické osoby se to nevztahuje. Jsme roztrpčení.“

Areál muničních skladů byl pro majitele pozemků šest let nepřístupný. Nejdříve kvůli policejnímu vyšetřování explozí, později kvůli odvážení munice a nakonec kvůli povrchovému čištění okolí výbuchů. Stát, jenž je vlastníkem areálu, dovnitř nikoho kromě záchranných složek nepustil.

„Došlo k degradaci lesa,“ konstatoval starosta Slavičína Tomáš Chmela. „Největší škoda byla v tom, že se rozšířil kůrovec, protože jsme tam nemohli vkročit a zabránit tomu.“

Slavičín má uvnitř areálu asi třicet hektarů lesa, Olšákova firma vlastnila skoro čtyřikrát více. Ani v jednom případě se stát ještě nedokázal s požadavky úplně vyrovnat. Slavičín stále čeká na to, až bude moci pozemky směnit za lesy v odpovídající hodnotě na jiném místě. Firma Lesy Jamné už pozemky prodala státnímu podniku Vojenské lesy a statky ČR (VLS). Dosud ale na kraji ani na ministerstvu vnitra nedospěla k zaplacení škody za znehodnocené dřevo v hodnotě 900 tisíc korun.

„Pořád nám říkali, že se to bude řešit podle zákona o integrovaném záchranném systému, že s tím máme počkat, až zásah složek skončí. Tak jsme čekali roky, pak jsme zaplatili znalecké posudky, podali jsme ve stanovené lhůtě žádost o odškodnění, ale není to nic platné,“ přiblížil Olšák. „Obě žádosti byly zamítnuté.“

A desítky firem, které podnikaly v sousedním areálu bývalých vlárských strojíren, už svůj boj vzdaly. „Když to bouchalo, tak jim policie zakázala budovy užívat, museli zastavit výrobu, zaměstnanci nemohli chodit do práce. Měli exaktně vyčíslené ztráty, a nedostali nic. To není zanedbatelné,“ připomněl Chmela.

Práce jen na vlastní nebezpečí

A pak je tu druhá věc. Když policie opouštěla před čtyřmi lety areál a předávala i pozemky vně i uvnitř areálu, upozornila majitele na důležitou okolnost. Pokud budou lidé na pozemcích jezdit s těžkou technikou nebo provádět nějaké práce s půdou, budou tak činit na vlastní nebezpečí. To proto, že policie sice provedla plošný pyrotechnický sběr rozházené munice, ale ne hloubkový. Reálně tedy na pozemcích, které stát vrátil vlastníkům, stále hrozí riziko.

„To znamená, že tam majitelé na vlastní nebezpečí provádějí těžbu dřeva nebo orbu,“ upozornil starosta Lipové Miloslav Svárovský. „Samozřejmě, že to dělají, ale bezpečné to není.“

Na pozemcích uvnitř areálu už hospodaří z většiny VLS, které od původních majitelů pozemky postupně buď vykoupily, nebo směnily. V této oblasti mají 284 hektarů, z nichž většina je uvnitř areálu. I pracovníci VLS poukazují na to, že při pracích musejí být opatrní, protože kovové fragmenty nacházejí neustále.

„Riziko je značné,“ poukázal ředitel VLS Roman Vohradský. „Ale máme vlastní pyrotechnickou skupinu, takže při zemních pracích, například těžbě, si necháme jejími členy projít prostor, zda tam nehrozí nebezpečí. Bohužel se to nedá vyloučit na sto procent.“

Kvůli nálezu munice se obyvatelé obracejí na policii stále. A jde o nálezy uvnitř areálu i kolem něj. „Je otázkou, jestli nám lidé každý takový nález ohlásí, ale za posledního tři a půl roku v této lokalitě řešila zlínská policie a pyrotechnická služba devět závažnějších oznámení,“ konstatoval krajský policejní ředitel Jaromír Tkadleček.

„Předpokládali jsme, že to bude víc. Ale munice a různé komponenty z výbuchů se tady budou nacházet ještě za padesát let. Je to objektivní zkušenost například po druhé světové válce nebo z některých vojenských újezdů,“ doplnil.

Navzdory častým návštěvám muničních skladů ze strany zástupců české vlády i prezidentů se tak stát dosud s veškerými následky výbuchů ve svém vlastním areálu nevyrovnal. A je otázkou, zda tomu pomůže nedávná návštěva prezidenta Petra Pavla.

„Dostali jsme se do situace, kdy se ukázalo, že legislativa nemůže řešit všechno. Tady všichni postupovali v souladu se zákony, ale zůstala tam díra,“ shrnul prezident ve veřejné debatě. „Zbývá k vyčištění několik set hektarů pozemků, což je na dlouhé roky. To musíme dořešit, nemůžeme nad tím mávnout rukou jen proto, že se to týká tří malých obcí a zbytku republiky by to mohlo být jedno,“ dodal s tím, že se obrátí na ministry i premiéra.