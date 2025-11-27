Na místo nehody zamířili z Přerova hasiči Správy železnic, ale také profesionální hasiči ze Zlína a dobrovolní z Vizovic. Ti byli na místě jako první.
„Řidič nákladního vozidla zůstal po nárazu zaklíněn v kabině. Hasiči z Vizovic jej pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení vyprostili, následně vytáhli na páteřové desce a předali do péče zdravotnické záchranné službě,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Javoříková.
„Ve vlaku cestovaly čtyři osoby a ty jsou bez zranění,“ řekla mluvčí policie Monika Kozumplíková. „Vizovičtí hasiči je i s průvodčím vlaku převezli k náhradní dopravě,“ dodala mluvčí hasičů Javoříková.
S nákladním autem se srazil osobní vlak směřující z Vizovic do Otrokovic. Kamion převážel mrtvá zvířata do kafilérie. „Po nehodě se auto převrátilo na bok. Vlak není vykolejený,“ doplnil mluvčí Správy železnic Martin Kavka.
K nehodě došlo ve čtvrtek kolem jedenácté dopoledne. Provoz na jednokolejné trati 331, která spojuje Vizovice s Otrokovicemi na Zlínsku, je mezi stanicemi Lípa a Vizovice přerušený.
Náhradní dopravu zajišťují autobusy. Omezení potrvá po celou dobu vyšetřování a odstraňování následků nehody. Vlaky by se měly po trati znovu rozjet kolem jedné odpoledne.