Velké hvězdy nechtějí hrát po půlnoci, říká šéf kultovního festivalu

Dva měsíce před startem Masters of Rock už jeho návštěvníci znají časový program. Největší hudební festival v kraji, na který zavítá do areálu vizovické likérky asi 20 tisíc lidí, se koná od 11. do 14. července. Hlavními hvězdami budou Judas Priest, Bruce Dickinson, Accept či Avantasia.

„Program jsem měl sestavený už zhruba od konce prosince, ale zveřejňujeme jej většinou tři měsíce předem. Letos došlo k jedné změně, kdy kapela The Rasmus z logistických důvodů zrušila svoje turné. Ale podařilo se nám sehnat výbornou náhradu v podobě Amaranthe. A věřím, že The Rasmus fanouškům svoje vystoupení nahradí o rok později,“ uvedl ředitel festivalu Jiří Daron.

Při pohledu na program se začíná hodně zostra. Hned ve čtvrtek vystoupí se svým sólovým projektem Bruce Dickinson, zpěvák slavných Iron Maiden, a v pátek zahrají britští Judas Priest.

Bude to Bruceovo první festivalové vystoupení v Česku, a navíc s novou deskou, jež je celosvětově velmi úspěšná. Stejně tak vydali nové album Judas Priest a i na něj jsou velmi pozitivní recenze. Kapela měla nedávno vyprodaný koncert v pražské O2 areně a podle ohlasů je pořád ve skvělé formě. Nikdo neví, jak dlouho ještě Judas Priest budou hrát a jezdit turné. Zpěvák Rob Halford má letos už 73 let, ale přitom je pořád na deskách i naživo naprosto neuvěřitelný.

Oba headlineři hrají už od 21 hodin, což je na vaše poměry nezvykle brzy. Jaký je důvod?

Byl to požadavek managementu obou kapel. Vzhledem ke svému věku už nechtěli hrát pozdě a končit až po půlnoci. Hudebníci v tomto věku během turné hodně dbají na životosprávu a kvalitní spánek. Většina vystoupení bude i tak za tmy, takže v tom problém nebude.

Kvůli Judas Priest jste minule pořizovali speciální hlavní pódium, jak to bude letos?

I tentokrát jsou požadavky skupiny na vysoké technické úrovni. Přijedou s několika kamiony, bude to naprosto špičková show na světovém levelu. A také nyní pořídíme zbrusu novou stage, bude to její úplná festivalová premiéra. Fanoušci se mají na co těšit, půjde o největší pódium, jaké kdy na Masters stálo.

Hity od legendární britské skupiny navíc zazní nejen v pátek, ale i v neděli, že?

Ano. Masters of Rock je výjimečný tím, že na jednom festivalu zahrají Judas Priest i KK´s Priest, což je kapela bývalého kytaristy a zakládajícího člena Judas Priest K. K. Downinga, který je autorem mnoha jejich největších hitů. A naživo hraje také písně Judas Priest. Nikde jinde na světě se tohle opakovat nebude. Musím říct, že se nám to pro Masters of Rock podařilo zařídit i s trochou štěstí.

Hezký dárek k dvacátým narozeninám přehlídky.

I tak se to dá brát. (směje se) Slavíme kulatiny a stejně tak budou mít výroční koncerty i některé skupiny. Doro odehraje průřez kariérou ke čtyřiceti letům, a pokud to vyjde, součástí jejího setu budou hodně speciální hosté. Die Happy s Martou Jandovou oslaví výročí třiceti let, Metalinda čtyřiceti a Serious Black deseti. Držíme tradici vystoupení s orchestrem, zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů letos doprovodí kapelu Rage pod značkou Lingua Mortis Orchestra. A jako každé dva roky zahájí festival domácí skupina Fleret, která je mezi metalovým publikem oblíbená. Klip s jejich vystoupením na Masters of Rock s Jarmilou Šulákovou a songem Ovečky zaběhnuté je už legendární, nechyběl ani v dokumentu o této zesnulé valašské zpěvačce lidových písní. Ke dvacátému výročí festivalu si pak Fleret připravil speciální show a jejich hostem bude rocková dračice Tanja.

V prodeji jsou jednodenní vstupenky za 1 390 korun. Co vás k tomu vedlo?

Můžeme si to dovolit z hlediska kapacity. Budeme se sice v červenci před startem festivalu blížit hranici vyprodání, ale chtěli jsme vyjít vstříc fanouškům. Máme velmi silné denní headlinery, každý je jiný a dovedu si představit, že například příznivci Iron Maiden a Bruce Dickinsona, kteří si z různých důvodů nebudou moci dovolit přijet na celé čtyři dny, dorazí aspoň na jeden den. Přišlo by mi neférové prodávat jim vstupenku na celé čtyři dny, když chtějí vidět třeba jen Bruce. To samé platí pro Judas Priest. Navíc jsme se rozhodli nasadit férovou cenu, která je levnější než třeba cena vstupenky na dubnový koncert Judas Priest v Praze. Musím ale upozornit, že počet vstupenek na jeden den je limitovaný, nechceme kapacitu likérky přeplnit.