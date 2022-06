Elektrifikace trati skrz Zlín budí obavy ze zvýšené dopravy i života za zdí

Přišli, aby si poslechli první podrobnou prezentaci největšího projektu na zdejší železnici v novodobé historii. Modernizace trati z Otrokovic do Zlína a Vizovic vyjde na zhruba 12 miliard korun a začít se s ní může do tří let.

Investor, kterým je Správa železnic (SŽ), popsal, že cestující budou jezdit vlakem rychleji, bezpečněji i komfortněji a okolí trati nebude tak zatížené vibracemi a hlukem, protože se na výstavbu použijí moderní technologie. Kolem kolejí navíc vyrostou ochranné stěny.

Jenže řadu přítomných nepřesvědčil. Dorazili zejména lidé z Bartošovy čtvrti, kteří mají obavu z toho, že jim během výstavby nových kolejí i potom bude kolem domů jezdit mnohem více aut.

„V rámci vaší elektrifikace se nám svede doprava do Bartošovy čtvrti a omezí se z ní výjezd,“ prohlásil Jan Suchý, který je předsedou spolku Naše Bartoška. V projektu se řeší nový přejezd přes koleje u supermarketu Lidl na pilířích. Obyvatelé ale navrhují, aby koleje vedly pod zemí, což je podle nich technicky reálné.

„Zahloubení je možné, ale už teď to stojí 12 miliard korun,“ reagoval Karel Říha, externí spolupracovník Správy železnic, který řeší přípravu projektu. „Nejlepší by bylo, kdyby se to zahloubilo celé, ale pak by výrazně stouply náklady. A my musíme prokázat efektivní vynaložení prostředků,“ doplnil.

Hlavní obava obyvatel je, že oba výjezdy z Bartošovy čtvrti na hlavní silnici po Broučkově a Dřevnické ulici budou přetížené. „Po elektrifikaci se to zhorší ještě možná trojnásobně, tyto komunikace to nezvládnou,“ obává se Suchý. Už teď podle něj čekají auta i patnáct minut při výjezdu na hlavní cestu.

Přelije se hlavní cesta na Bartošovu čtvrť?

V projektu modernizace se počítá se zrušením stávajícího přejezdu přes koleje do tamního areálu, kde sídlí různé firmy. Lidé mají obavy z toho, že když se ještě postaví nové připojení čtvrti na hlavní silnici, o čemž uvažuje město, může se v ní doprava výrazně zvýšit. Poblíž se mají navíc stavět nové bytové domy.

Stát však míní, že závažné potíže nenastanou. „Prověřovali jsme to v dopravním modelu. Drobné navýšení tam bylo, ale obava, že se celá hlavní cesta přelije na Bartošovu čtvrť, je lichá,“ sdělil Říha.

Podle něho výjezdy z Bartošovy čtvrti dopravu zvládnou. A platí to i pro křižovatky na hlavní ulici Podvesná XVII, která vede před dopravním podnikem. Během výstavby by měl být alespoň v omezené míře zachovaný provoz na ulicích Broučkova a Dřevnická. Ulice Podvesná XVII, po níž projede 15 tisíc aut denně, se naopak uzavře.

Práce na modernizaci trati v tomto místě se dotknou všech řidičů ve městě. „Časem se ale doprava ‚utřepe‘ do smysluplné podoby, protože nikoho nebude bavit stát v kolonách dvě hodiny,“ řekl Říha.

Ozvali se také lidé bydlící v Hornomlýnské ulici, která vede hned vedle kolejí. Ptali se, jak vysoké budou protihlukové stěny a z jakého materiálu s tím, že by byli rádi, aby byly průhledné.

Lidé přijdou o části pozemků

„Investovali jsme peníze do bydlení a teď budeme bydlet za stěnou. Udělejte to tak, prosím vás, aby to bylo obyvatelné místo,“ žádala starší žena. „Když tam postavíte třímetrovou protihlukovou stěnu, neuvidíme vůbec nic. Raději obětujeme trochu hluku, než abychom se dívali do stěny,“ přidala se další obyvatelka Hornomlýnské ulice.

Zástupci investora uvedli, že stěny budou vysoké 2,5 metru a zatím není jasné, z jakého materiálu budou. Řešit se to bude až v další fázi přípravy. Materiál by měl pohlcovat zvuk, což sklo není, použít by šlo například beton nebo dřevo.

„Měl by se mi brát kus pozemku. I sousedům. Je to nutné?“ ptala se další účastnice setkání. „Je potřeba pro trakční vedení a protihlukové stěny,“ zněla odpověď po krátkém upřesnění polohy pozemků. SŽ se musí v celé trase trati dlouhé 25 kilometrů dohodnout s téměř 650 vlastníky pozemků. Zhruba 80 procent z nich s výkupy už souhlasilo a podepsalo smlouvy o smlouvách budoucích.

Lidé měli rovněž obavy z hustého provozu na nové železnici. Osobní vlaky mají jezdit ve špičkách každých 15 minut a mimo ni co půl hodiny. Hodně nákladních vlaků jezdí i na překladiště do Lípy. To však modernizace trati neovlivní.

Stavební povolení by mohlo být vydáno v roce 2023 nebo 2024, následně by se začalo stavět ve směru od Otrokovic do Vizovic. Výstavba má trvat tři roky. Cesta vlakem ze Zlína do Otrokovic má po dokončení prací trvat 11, do Vizovic 18, do Přerova 32 a do Brna 70 minut.