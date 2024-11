Showman a hvězdný tenor Rolando Villazón potěší své obdivovatele ve Zlíně

„Už jsme trochu věděli, co máme čekat, takže to pro nás bylo jednodušší,“ říká Josef Němý, ředitel zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů. „Neveřejná generálka je v případě špičkových umělců standard. Nechtějí, aby se na ni dostal někdo, kdo by ji mohl natočit a potom umístit na internet.“

Také požadavky na dobrý vzduch či odstranění koberců, v nichž se může držet plíseň, označuje za logické.

„Pro zpěváky, jako je Rolando Villazón, je hlas pracovní nástroj, o který musí pečovat. Hlídá si, aby se nenachladil,“ zmínil.

Posluchače dnes ve Zlíně čeká opravdu mimořádný zážitek. Villazón je označovaný za nejslavnější pěveckou hvězdu současného operního nebe.

„Je to největší jméno, jaké jsme tady kdy měli,“ potvrdil Němý, který s mexickým umělcem a jeho doprovodem včera vyrazil na slavnostní večeři. „Do Zlína přijel už v neděli večer a v pondělí odpoledne měl generálku. Je na něm poznat, jak je maximálně koncentrovaný a na koncert se těší,“ popsal.

Filharmonie doprovodí Villazóna i v Curychu

Ke spolupráci si přizval další výraznou postavu světa opery, americkou pěvkyni Kate Lindsey. Společně se představí v projektu Láska a šílenství (Amore e follia). Za doprovodu orchestru zlínských filharmoniků zazní vybrané árie a duety z operní tvorby skladatelů Rossiniho, Offenbacha, Bizeta nebo Masseneta. Půjde o završení tradičního festivalu Harmonia Moraviae.

Filharmonie Bohuslava Martinů pojede se slavným tenorem také na jeho další vystoupení v Praze, Vídni nebo Curychu.

„Orchestr s ním ve Švýcarsku vystoupí v Tonhalle, což je jedna z nejpůsobivějších a akusticky nejdokonalejších koncertních síní na světě. Bude to pro nás v tomto místě premiéra, moc se těšíme,“ naznačil Němý.

Villazón je známý jako velký showman, který na pódiu používá česká slovíčka, rád vtipkuje a ženám v hledišti hází květiny. A co především, jeho vokální projev je naprosto strhující, živelný a barevný.

„I během osobního kontaktu je poznat, že je to velmi zábavný společník, který často vtipkuje a směje se,“ poznamenal ředitel Němý. „Mám zkušenost, že čím větší hvězda, tím normálnější člověk. Zároveň si ale takoví lidé vždy chrání svoje soukromí, což chápu,“ doplnil.

Poslední vstupenky na koncert jsou stále v prodeji, stojí od 2 000 do 3 900 korun.