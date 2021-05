Spory kvůli Veolii gradují, akcionáři odešli z jednání valné hromady

Město Zlín chtělo na jednání valné hromady prosadit usnesení, podle něhož by vedení podniku mělo učinit všechny kroky k převzetí vlastnické kontroly a k ukončení stávajícího provozního modelu s Moravskou vodárenskou.

Ovšem s tím, že současný provozovatel bude nahrazený novým, tedy nově vzniklou společností, v níž bude mít většinový podíl Vak Zlín. Jestli bude mít ještě dalšího partnera a kdo jím bude, nebylo upřesněno.

To se některým menším akcionářům nelíbilo natolik, že před schválením tohoto bodu opustili valnou hromadu, která pak nebyla schopná usnesení schválit. Myslí si, že je nový model připravený pro koncern Veolia, který by tak mohl nadále čerpat zisky z provozu vodáren, jež vlastní zejména města a obce.

„Nepodpořil jsem toto usnesení, ani když ho před časem schvalovalo zlínské zastupitelstvo. Je pro mě nepřijatelné, protože neznáme žádné parametry možného budoucího fungování vodáren,“ vadí zlínskému zastupiteli Pavlu Sekulovi, jenž je i akcionářem vodáren. „Nemáme žádné studie, žádné cíle, kterých chceme dosáhnout.“

Podobné důvody uvádějí i další. „Nebylo podle čeho se rozhodnout, nebyly k tomu žádné podklady. Šlo o strategický pokyn představenstvu, ale odůvodnění bylo jen vágní,“ zmínil Michal Špendlík, starosta Želechovic, jež jsou akcionářem vodáren.

„Chyběly argumenty, na základě nichž by bylo možné se kvalifikovaně rozhodnout. Proto město Fryšták uplatnilo protest a opustilo valnou hromadu,“ podotkl starosta Fryštáku Lubomír Doležel.

Podobně zareagovali i další akcionáři, aby bod neprošel. Myslí si, že je velmi obecně formulovaný proto, že se ve skutečnosti chystá provozní společnost, v níž bude s vodárnami koncern Veolia nebo její dceřiná firma. Podobně to dopadlo například v severních Čechách, kde se Veolia stala podílníkem v nově vzniklé provozní společnosti, z níž čerpá zisky a jíž také šéfuje.

Variant je několik, míní primátor

Podle zlínského primátora Jiřího Korce, který na valné hromadě zastupoval krajské město, šlo o to, aby se představenstvo vodáren mělo při jednáních s koncernem o co opřít a dostalo rámec, v jakém se má pohybovat. Proto usnesení nebylo konkrétnější.

„Cest je několik. Náš pokyn byl formulovaný tak, aby se situace vyřešila s největší pravděpodobností vznikem dalšího podniku, v němž by měl majoritu VaK,“ nastínil Korec. „Samozřejmě je možností, že tam bude i jiná firma. Může to být Moravská vodárenská, nebo jakákoli jiná, která by pomohla s provozem.“

Korec nevyloučil ani možnost, že by si vodárny provozovaly podnik samy. Podle neoficiálních informací je na stole model, podle něhož by v nové firmě skutečně působil koncern Veolia nebo jeho dceřiná firma s tím, že by se na provozu podílely do roku 2029.

„Byla to jedna z variant, nejspíš to ale bude jinak,“ podotkl Korec. Dnes má Moravská vodárenská smlouvu na provozování vodáren do roku 2034, ovšem někteří akcionáři ji zpochybňují.

Kritici chtějí ukončit spolupráci s Veolií

Pokud jde o model v severních Čechách, tak si podle Korce vodárny pohlídají, kam půjdou zisky. „Nebude to o tom, že se zisky budou někam vyvádět,“ zmínil Korec. „Možná i díky poučení ze severních Čech jsme v některých věcech mnohem dál.“

Podle něho navržené usnesení, které kvůli odchodu některých akcionářů nemohlo být schváleno, směřovalo k vyřešení dlouhodobě složité situace a k tomu, aby se vodárny vrátily zpět do rukou měst a obcí. „Takzvaní bojovníci za vodu ukázali, že jim nejde o vyřešení problému, ale pouze o to, aby se zviditelnili,“ myslí si Korec o akcionářích, kteří valnou hromadu opustili.

Města Fryšták a Otrokovice už dříve zažalovala klíčové smlouvy, na jejichž základě Moravská vodárenská podnik provozuje. Teď se v rámci mediačního řízení, jež je tajné a účastní se ho i zástupce vodáren, snaží najít s koncernem dohodu. Podle kritiků, kteří jsou pro okamžité ukončení spolupráce s Veolií, Zlín svým usnesením mohl mediaci narušit, podle Korce naopak dát oporu zástupci vodáren.

Moravská vodárenská prostřednictvím své mluvčí vzkázala, že se právě s ohledem na probíhající mediaci nebude k problematice vyjadřovat. Sporný bod už byl zařazený na červnovou valnou hromadu vodáren.