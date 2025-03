Velké náměstí se promění. Kroměříž nechce, aby bylo odstavným parkovištěm

Aktuální podoba Velkého náměstí vznikla už v roce 1948 a nevyhovuje snad nikomu. Chodci se musí proplétat mezi auty, restaurace mají málo místa pro venkovní zahrádky a v létě se velká betonová plocha bez stromů mění v rozpálenou výheň, před níž se každý snaží utéct do stínu, nebo tudy jen rychle projde.

Velké náměstí, které je pomyslným srdcem Kroměříže, by se však mohlo změnit. Vedení místní radnice si nechává zpracovat architektonickou studii, ze které by měly vzejít návrhy na možnou revitalizaci náměstí. Týkat se má nejen dopravy, ale i nové zeleně a zmíněných restaurací.

„Velké náměstí by nemělo být odstavným parkovištěm, ale reprezentativním prostorem, který žije,“ vysvětlil starosta Tomáš Opatrný. „Rádi bychom z něj měli příjemné místo pro setkávání, kde by nechyběla zeleň ani zázemí pro pořádání akcí.“

Problémem je také fakt, že přirozené trasy pro pěší zde přetínají silnice nebo že na náměstí scházejí místa, kam by si lidé mohli sednout. Rozšířit by se tak mohly chodníky a přibýt lepší rozvody elektřiny, jež by ocenili stánkaři při velkých akcích. Do budoucna by to umožnilo umístit sem mobilní kluziště, které nyní funguje na Hanáckém náměstí.

Město by chtělo zatraktivnit prostor pro turisty. „Rádi bychom do toho zapojili restauratéry tak, abychom sezonu ve městě protáhli od března do listopadu,“ naznačil radní Jiří Kašík.

Velké náměstí momentálně funguje hlavně jako parkoviště. I tady však došlo k dílčím změnám. Loni na podzim Kroměříž omezila dlouhodobé parkování na náměstí a zpoplatnila stání pro návštěvníky i o víkendu až do 18 hodin. Parkovat s kartou zde mohou jen lidé s trvalým pobytem nebo majitelé nemovitosti. Ostatní si musejí koupit parkovací lístek.

Architektonickou studii zpracovává brněnská firma sikula architects, město vyjde na skoro 340 tisíc korun. Hotová má být v dubnu.

Památkáři jsou proti podzemnímu parkovišti

Radnice již na podzim oslovila místní pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ), aby podalo svůj pohled na to, co všechno by měla revitalizace obsahovat. Náměstí se totiž nachází v historickém centru, které je městskou památkovou rezervací.

Památkáři se například postavili proti možnému vybudování podzemního parkoviště. Byly by tak podle nich „zničeny a poškozeny kulturně historické vrstvy“ dochované pod stávající dlažbou na náměstí.

„Realizace záměru by znamenala také velké riziko a míru nejistoty pro stavebně technický stav a stabilitu přilehlých objektů historických domů,“ uvádí stanovisko podepsané ředitelkou NPÚ Nellou Komendovou.

Kroměřížský NPÚ je také proti dalšímu navýšení dopravy v historickém centru. Město by podle něj mělo v rámci revitalizace stávající parkování spíše omezit a vybudovat zde pěší zóny, popřípadě sdílené zóny.

„Aby mohlo náměstí plnit své hlavní funkce, musí podstatná část plochy zůstat volná. V současné době je cca třicet procent plochy Velkého náměstí určeno k naplňování funkce dopravy v klidu a v pohybu,“ upozornila Komendová.

„Je-li novou prioritou zkvalitnění rekreačního potenciálu prostřednictvím vzrostlé vegetace, či rozšířením ploch vhodných pro letní zahrádky, mělo by se tak dít především na úkor ploch určených pro dopravu, nikoli zmenšováním aktuálně volných ploch na náměstí.“

Náklady na opravu jsou v desítkách milionů

Podle památkářů by na náměstí mohly přibýt vzrostlé stromy, měly by ale stát samostatně či v menší skupině. Vysázeny by měly být v odstupu od historických fasád domů, aby je později svými korunami nezakryly.

Uvádějí také, že na plochu Velkého náměstí nelze umisťovat žádné nové stavby. „Plocha náměstí je z pohledu památkového urbanismu územím nezastavitelným. Nelze schválit ani stavby podzemní. Lze doporučit jen mobilní prvky respektující urbanistické hodnoty a významné pohledy místa,“ konstatovala Komendová.

„Společnost sikula architects má stanovisko NPÚ k dispozici. Město nyní čeká na to, s jakým návrhem projektanti přijdou. Od toho se případně budou odvíjet další jednání s památkáři,“ reagoval mluvčí města Jan Vondrášek.

Odhadované náklady na úpravy náměstí se pohybují v desítkách milionů korun. Podle vedení města jde o záměr, který je nadčasový a do konce aktuálního volebního období na podzim 2026 se nestihne. „Považujeme také za nutné, aby k případným změnám náměstí měli možnost se vyjádřit občané Kroměříže,“ naznačil Opatrný.

