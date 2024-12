Zlín se chce konečně pustit do proměny Velkého kina, náměstí musí počkat

Vedení radnice už má jasno v tom, že přestavba kina za zhruba půl miliardy korun bude mít přednost před proměnou náměstí Míru, což jsou dvě největší akce v jeho plánech. A pokud příprava poběží bez zádrhelů, práce by mohly začít na konci roku 2025.

„Teď nedokážu říci, kdy přesně dostaneme stavební povolení a kdy bude hotová dokumentace pro provádění stavby. Obojí by ale mělo být v prvním pololetí příštího roku,“ uvedl primátor Jiří Korec (ANO). „Pak bude otázka, jak dlouho potrvá soutěž na dodavatele. Když společnost vysoutěžíme včas, nic nebude bránit tomu, aby nezačala dělat nějaké přípravné práce na konci roku 2025,“ doplnil.

„Myslím si, že je to reálné a že bychom příští rok mohli jeden velký projekt začít realizovat,“ poznamenal náměstek primátora Pavel Brada (ANO), který má v kompetenci rozvojové plochy města.

To je ideální scénář. Pokud se proti stavebnímu povolení, jež by mělo město získat během krátké doby, nebo proti výsledkům soutěže někdo odvolá, termín se posune do roku 2026, možná i později.

Cena se zvýšila o 200 milionů

Projekt zatím vychází na přibližně 450 milionů korun bez DPH. Původní náklady přitom byly kolem 250 milionů. Za zvýšením cen stojí zdražování materiálů, prací i použití nových technologií.

„Řešíme zajištění externího financování, třeba z ministerstva kultury. Kdyby se to podařilo, možná zůstanou finance i na část náměstí,“ naznačil Korec.

„Udělali jsme určité kroky, abychom to byli schopni ufinancovat. Dotace můžeme získat i z ITI (dotační program Integrované územní investice),“ předestřel Brada.

Zlín dříve považoval za větší prioritu přestavbu náměstí Míru, ale radní plány přehodnotili. Oprava kina bude levnější, jeho příprava je v pokročilejší fázi a město ještě zvažuje v plánech náměstí změny. Pod náměstím by nebylo podzemní parkování, protože je příliš drahé, ale zajistilo by se jinak a jinde, aby to bylo cenově přijatelnější.

„Náměstí má nejvyšší prioritu, ale z různých důvodů dává smysl udělat dříve Velké kino. Náměstí bude pravděpodobně následovat,“ naznačil Brada.

Z kina bude kulturní sál

Velké kino by se od zahájení prací mělo během dvou let změnit v moderní víceúčelový sál, kde by se kromě promítání filmů mohly konat koncerty i společenské akce.

„Ve Zlíně vznikne něco nového, může to být jako Forum Karlín v Praze. Půjde o atraktivní příběh Baťova Velkého kina, které bude po rekonstrukci určitě symbolem Zlína,“ věří Brada.

Vzhledově by se budova z 30. let minulého století, kterou navrhl architekt František Lýdie Gahura, měla přiblížit tomu, jak vypadala na začátku. Půjde o jednoduchý světlý kvádr, z něhož bude vystupovat přízemní vstupní část, která bude z pohledové strany prosklená. Původně měly být prosklené i spodní boční části, ale památkářům vadilo, že by se tím poškodil původní jednoduchý vzhled.

Projekt se musel částečně upravovat také podle požadavků města. Chtělo, aby byl sál vybavený jenom základní ozvučovací a osvětlovací technikou s možností doplnění podle představ uživatelů kina. Kapacita bude 550 až 600 pevných míst s tím, že 200 by se mohlo přidat v případě potřeby.

Velké kino bylo při svém otevření a v roce 1932 s kapacitou přes 2 500 míst největším kinosálem v tehdejším Československu. Památkově cenná je nosná konstrukce, díky níž nemusel být sál podepřený sloupem. Je v havarijním stavu a památkáři chtějí, aby byla zachována. To se stane. Kino bude držet nová konstrukce, kvůli níž se o něco zvýší střecha budovy v nové podobě.

Plán vítá také opozice

„Z pohledu zastupitele města hodnotím jako dobrý signál, že město začíná realizovat i velké investiční projekty. Ostatně Velké kino už na to čeká téměř deset let,“ reagoval opoziční zastupitel Čestmír Vančura (Zlín 21), který je také prezidentem dětského filmového festivalu, v jehož rámci bylo kino pravidelně využíváno. Také z této své pozice rekonstrukci vítá.

„Za mě je náměstí v tristním stavu a potřebovalo by rekonstrukci, protože slouží více lidem. Kino je ale více připravené, a pokud budou finance na to, aby se to příští rok rozjelo, hodnotím to pozitivně,“ řekla opoziční zastupitelka Kateřina Francová (STAN).

Pokud magistrát začne s přetavbou Velkého kina, je otázkou, jestli mu zůstanou peníze na další velkou investici. Narazí totiž na své finanční možnosti. „Podle našeho střednědobého plánu očekáváme, že když začneme Velké kino, tak se na konci roku 2026 nebo v roce 2027 dostaneme na maximum dluhové brzdy, kterou máme,“ upozornil Korec. „Musíme proto zvažovat do budoucna, co dělat, a fungovat zodpovědně,“ doplnil.

Situaci by mohlo zlepšit, pokud by se podařilo vyjednat změnu v rozpočtovém určení daní, aby Zlín a podobně velká města dostávala více peněz. To je však zatím ještě nejisté.