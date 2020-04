Velikonoce prožijí věřící online, zpovědi na dálku možné nejsou

Pro čtyřiačtyřicetiletého Pavla Horáka to bude poprvé v životě, kdy o Velikonocích nebude v kostele.

„Je to pro mě úplně nepředstavitelné, že mám velikonoční svátky trávit doma. Víra je i o společném prožívání mše, které se teď nebude konat,“ řekl.

„Mše budeme s rodinou sledovat v televizi nebo přenášené online. Nabídka je velká, ale nemůže to nahradit osobní přítomnost v kostele,“ posteskl si.

Kvůli přísným opatřením zavedeným vládou, která mají zabránit šíření nového koronaviru, totiž nemohou kněží sloužit mše pro veřejnost.

Ke zpovědi jen ve výjimečných případech

A to se týká i Velikonoc, nejdůležitějších křesťanských svátků v roce, kdy si věřící připomínají zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Ve Zlínském kraji se k víře hlásí zhruba polovina jeho obyvatel.

„Mše s kaplanem sloužíme a streamujeme, stejně tak se chystáme oslavit i velikonoční třídení (začíná na Zelený čtvrtek večer, zahrnuje Velký pátek, Bílou sobotu a Boží hod velikonoční – pozn. red.). Samozřejmě bez věřících je to velmi neobvyklá záležitost. Mše je slavností celého společenství, takže je velmi atypické slavit ji bez něj,“ vysvětlil farář z Bílovic Jan Liška.

Tradičně bývají před zpovědnicemi v tuto dobu největší fronty, letos jsou kostely prázdné. Pro křesťany je i možnost jít ke zpovědi důležitou součástí prožívání velikonočních svátků. Ale ani hromadné zpovědi se letos nekonají.

Arcibiskup Jan Graubner doporučil, že zpověď je možná jen v ojedinělých případech a je nutné dodržovat bezpečnostní opatření, jako je použití roušek pro kněze i kajícníka a rozestup mezi nimi dva metry.

„Funguje to tak, že lidé si dopředu zavolají a my s nimi domluvíme termín, kdy by mohli přijít. Jsou to ale opravdu jednotlivci, v jiných letech před Velikonocemi chodí stovky lidí,“ upozornil farář z Velehradu Josef Čunek.

Zatímco ke sledování mší mohou lidé využít moderní technologie, jako jsou online přenosy na sociálních sítích i jinde, v případě zpovědi to není možné.

„Ačkoli to na první pohled vypadá, že zpověď po telefonu nebo Skypu by šla provést, není to možné. Je tam nutný osobní kontakt, osobní setkání při zpovědi hraje velkou roli. Navíc nejde ani zaručit zachování zpovědního tajemství. Při telefonování si nemůžete být jistí, že vás nikdo neslyší,“ objasnil zlínský farář z kostela sv. Filipa a Jakuba Kamil Obr.

Věřícím se proto doporučuje vykonat si důkladné zpytování svědomí doma ještě před svátky. Lidé také jednotlivě přicházejí do kostelů k osobní modlitbě.

„Baziliku máme otevřenou každý den. Vidím, že lidé tam individuálně přicházejí, ale v daleko menší počtu, než tomu bývá obvykle. Nyní jsou to skutečně jen jednotlivci,“ poznamenal velehradský farář.

Biskupové: Na Bílou sobotu zapalte svíce v okně

Křesťanské slavení Velikonoc se tak z kostelů přesune do obývacích pokojů. Biskupové vyzvali věřící, aby na Bílou sobotu po setmění zapálili v oknech svých domů svíci jako projev víry ve zmrtvýchvstalého Krista a aby se snažili o domácí bohoslužbu.

„Prožité je víc než sledované. Prosíme zvláště otce rodin, aby si na farních stránkách pročetli materiály k jednotlivým dnům velikonočního třídení a postavili se zvláště v tyto posvátné dny do role ‚kněze rodiny‘ a vedli rodinnou bohoslužbu,“ vyzval Obr své farníky.

S nastalou situací se musí vyrovnat i sami kněží, jimž se současná opatření promítla do náplně práce.

„Bohoslužba se odehrává ve společenství a teď není naplněn rys setkávání se farníků. O to více si uvědomuji, jaké bohatství je nejen sloužit mši, ale mít kolem sebe společenství věřících,“ uvedl zlínský farář.

Všiml si, že jeho práce se v době, kdy nemůže sloužit mše pro veřejnost ani zpovídat, proměnila.

„Přímé práce s lidmi je teď méně, věnujeme se proto věcem, na něž není tolik času během roku, různému plánování a vizím do budoucna. Postupně také reflektujeme to, co nám tato doba odhalila,“ uvedl zlínský farář.

Podobný poznatek mají i ostatní kněží. „Na jednu stranu nám samozřejmě ubylo práce, protože naše práce je kontakt s lidmi. Na druhou stranu hodně se přenesla do jiné roviny, třeba já osobně píši každý den zamyšlení pro věřící,“ uvedl Čunek.

„Chodím teď do kostela častěji, je potřeba se více modlit,“ je přesvědčen štípský farář František Sedláček.