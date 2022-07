Všechno je připravené do detailu, Cyrilometodějská slavnost může začít

Malá obec nedaleko Uherského Hradiště se na dva dny stane centrem poutníků z celé republiky. Po dvou letech omezení kvůli šíření koronaviru, která byla spojená s nižší návštěvností, musí znovu připravit zázemí pro tisíce pěších, cyklistů i aut.

Cyrilometodějské oslavy příchodu věrozvěstů na Velkou Moravu startují v pondělí dopoledne a potrvají do úterního podvečera. Pořadatelé čekají během dvou dnů až 50 tisíc věřících.

„Přípravy jsou samozřejmě náročné. Ale ani poutí to nekončí. Po jejím skončení se vždy domlouváme s ostatními organizátory, co se dá do příště zlepšit. Tak jsme před pár lety vyblokovali naši hlavní příjezdovou silnici pro pěší a dopravu jsme posunuli o ulici výš. Dost se to pak zklidnilo,“ poukázal starosta Velehradu Aleš Mergental.

„Letos máme další novinku, kdy všichni prodejci budou rozlévané nápoje prodávat jen do vratných kelímků. Tím chceme dosáhnout menšího množství odpadu,“ doplnil.

Kdo zamíří na Velehrad autem, musí počítat s dopravní uzávěrou. Do obce bude zakázaný vjezd od pondělní 14. hodiny až do úterního odpoledne. Řidičům proto začne ve stejnou dobu sloužit odstavné parkoviště na nedalekém obchvatu Starého Města, tedy na silnici I/55, odkud se na Dny lidí dobré vůle i na Národní pouť dostanou kyvadlovou autobusovou dopravou.

Autobusy vyrážejí po oba dny z těchto míst v časech podle potřeby. Další autobusy nabírají cestující v půlhodinovém časovém intervalu už na autobusovém nádraží v Uherském Hradišti a také na vlakovém nádraží ve Starém Městě podle příjezdu vlaků.

Kromě toho vyrážejí na Velehrad z různých míst i poutní autobusy. Do obce se řidiči dostanou pouze s povolenkami nebo s průkazem ZTP/P, kdy pro ně bude vyhrazené parkoviště u turistického centra.

Do obce vede ze směru od Starého Města pohodlná cyklostezka, která může pro některé účastníky znamenat příjemnějším cestu. V klášterní zahradě pro ně bude připravená úschovna kol, otevřená první den od 12 hodin do půlnoci, druhý den od 7 do 15 hodin. Cena za uložení kola je 10 korun.

Zajištěný je nocleh, zdravotní péče i jídlo

V případě zaplněných hotelů v obci a okolí se dá přespat i jinde. Například v místním kempu ve vlastním karavanu nebo v chatce, a také ve stanovém městečku na louce pod hřbitovem. V posledních letech je o tento typ nocování během pouti velký zájem a prostor pro 200 stanů bývá zcela zaplněný. Proto obec letos rozšíří toto místo o další kousek louky. Stanové městečko je zdarma a bude přístupné pouze ze směru od obce Tupesy.

Kombinace tisíců návštěvníků, často v seniorském věku a mnohdy tropických teplot si žádají zdravotnický dozor. Zajišťují ho nejen krajští záchranáři se sanitkou, ale také Maltézská pomoc, jejíž dobrovolníci se starají i o vozíčkáře.

„Budeme mít na slavnostech ve stanu za bazilikou dva lékaře a zdravotní sestry. Navíc budou mezi lidmi procházet zdravotní hlídky, které rozdávají vodu a na které se lidé mohou také obrátit v případě, že se necítí dobře,“ přiblížil Michal Umlauf z Maltézské pomoci, který návštěvníkům doporučuje pokrývku hlavy a hodně tekutin.

Během slavností se dá zajít na oběd nebo večeři nejen do místní restaurace nebo hotelu, ale i do restaurace v archeoskanzenu na Modré. Rychlé občerstvení a nápoje zajistí stánkaři. „Snažíme se vždy, aby nabídka byla pestrá. Letos je zájem o poznání větší, než dříve,“ naznačil Mergental. Kavárnu návštěvníci najdou v centru obce v blízkosti informačního centra. Tady jsou kromě publikací a turistických známek také veřejné toalety nebo připojení na wifi.