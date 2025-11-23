Právě důrazem na slovácké tradice a mimořádným zastoupením lidových řemeslníků jsou uherskohradišťské trhy výjimečné. Obvykle je tu nejvíce keramiky, bývají to až tři desítky hrnčířů.
Chybět samozřejmě nemohou ani výrobky ze dřeva, šustí, proutí či kůže. Obdivovat můžete práci řezbářů, dráteníků, malířů, perníkářů, košíkářů, ochutnat delikatesy od cukrářů, řezníků nebo sýrařů.
Sváteční atmosféru na Masarykově náměstí podpoří pestrý hudební program. Na rozdíl od Zlína tady nesázejí na zvučná jména populární scény, ale na místní hudebníky. Zazní koledy, vystoupí folklorní soubory, hudební kapely i dětské a studentské sbory.
Kdy jsou vánoční trhy v Uherském Hradišti
- 28. listopadu 2025 až 6. ledna 2026 na Masarykově náměstí.
- Slavnostní rozsvícení vánočního stromu proběhne v pátek 28. listopadu v 17 hodin. Zhruba desetimetrový smrk pochází ze sídliště Východ. Na původním místě strom zasahoval do inženýrských sítí a narušoval okolní chodníky, proto se stal vhodným kandidátem na vánoční strom. Zdobit náměstí bude až do středy 7. ledna.
- Otevírací doba Malého jarmarku, tedy dřevěných stánků převážně s občerstvením, je od 10 do 22 hodin. Velký jarmark s dárkovým zbožím bude otevřen od 9 do 18 hodin.
- Umělé kluziště vedle sportovní haly se otevře 28. listopadu a zůstane v provozu až do konce března 2026, bruslit se zde bude od 10 do 18 hodin s výjimkou 24., 25. prosince a 1. ledna.
Program vánočních trhů v Uherském Hradišti
- Už při slavnostním rozsvěcení vánočního stromu 28. listopadu čeká návštěvníky spousta zábavy. Těšit se můžete na koncert Michala Horáka s kapelou. Objev roku v anketě Zlatý slavík 2021 zahájí své vystoupení v 16:15. Po rozsvícení stromu na náměstí následuje videomapping, chybět nebude ani projekce vánočních dětských kreseb. Videomapping pak bude spuštěn ještě o několik minut později v repríze. Poté se na pódium ještě jednou vrátí Michal Horák s kapelou.
- Malý jarmark v dřevěných stáncích bude na Masarykově náměstí otevřen po celý advent i po Vánocích, začne souběžně s rozsvícením stromu v pátek 28. listopadu a potrvá až do úterý 6. ledna 2026.
- Velký jarmark v lidovém duchu, který každý rok zaplní celé Masarykovo náměstí, odstartuje v sobotu 13. prosince a skončí v pondělí 22. prosince. Nabídne bohatý výběr nejen vánočních dobrot, ale i originálních dárků. Lidé mohou navštívit na 150 stánků s občerstvením, vánočním zbožím či tradičními rukodělnými výrobky. Největší zastoupení na trzích mívá obvykle keramika, bývají to až tři desítky hrnčířů. Chybět samozřejmě nemohou ani výrobky ze dřeva, šustí, proutí či kůže. Obdivovat můžete práci řezbářů, dráteníků, malířů, perníkářů, košíkářů, ochutnat můžete delikatesy od řezníků a sýrařů.
- Jarmark doplní bohatý kulturní program. Těšit se můžete na koledy, folklor, pop, rock, folk, jazz, country i bluegrass, vystoupení dětských i dospělých souborů a sborů, dětí z mateřských, základních a uměleckých škol. A když se zrovna nebude hrát naživo, atmosféru navodí reprodukované vánoční melodie a koledy. Podrobný program najdete na webu Klubu kultury Uherské Hradiště, ale také v tištěné brožuře Čas Vánoc 2025.
- Adventní čas patří hlavně dětem. V pátek 5. prosince za nimi na Masarykovo náměstí tradičně dorazí svatý Mikuláš, andělé a čerti. Mikulášský rej začne už v 15 hodin zábavným programem s Davidem Vacke a v 17 hodin přijde dlouho očekávaný Mikuláš.
- Oblíbená Ježíškova dílna v Klubu kultury bude otevřena v neděli 7. a v pondělí 8. prosince. Děti si zde budou moci vlastnoručně vyrobit vánoční dárky.
- Chybět nebude ani Ježíškova nebeská kancelář na náměstí, kde malí pisatelé Ježíškovi mohou psát svá přání na nekonečný dopisní papír.
- K Vánocům patří nejen radost, ale i solidarita. Vánoční sbírka začíná v pátek 28. listopadu a potrvá do pondělí 29. prosince. U betlému pod vánočním stromem bude pokladnička, do které mohou lidé přispět na dobrou věc. Výtěžek poputuje do Dětského domova Uherské Hradiště.
- Kdo má rád pohyb, může opět zavítat na umělé kluziště vedle sportovní haly. Otevře se v pátek 28. listopadu a zůstane v provozu až do konce března 2026. Vstup je zdarma, stačí si přinést vlastní brusle.
Novinky vánočních trhů v Uherském Hradišti
- Novinkou na velkém vánočním jarmarku bude dětský kolotoč, který doplní atmosféru na Masarykově náměstí.
- Chystá se speciální úprava barokní kašny na Masarykově náměstí, kterou bude obepínat velký adventní věnec. Je to nejen vánoční symbol, ale i praktické řešení pro ochranu památky před znečištěním.
- Kdo si rád uchovává vzpomínky na sváteční chvíle, jistě ocení nový 3D fotopoint, který bude instalován na Mariánském náměstí.
- Novinkou je výzdoba Jezuitské zahrady a chodníku u Základní školy UNESCO, který se promění v příjemnou „adventní stezku“.
Kde zaparkovat a jak se na trhy dostat
- Ideální je nechat auto na jednom ze dvou záchytných parkovišť na okraji historického centra u vlakového nádraží, chůze odtud na náměstí zabere jen 5 až 10 minut. Platí se 20 korun za celý den, o víkendu zdarma.
- Zaparkovat lze i ještě o něco blíž trhům na Palackého náměstí. Je zde však méně míst a dražší parkovné. Na trzích jste pěšky za 5 minut.
- Další dvě placená parkoviště s podobnou kapacitou jsou na Velehradské třídě naproti autobusového nádraží a Slováckého divadla. Na náměstí dojdete do 10 minut.
- Směrem na Jarošov na Sokolovské ulici je placené parkoviště u kina Hvězda. Hned přes ulici v areálu bývalých kasáren jsou velká neplacená parkoviště na Zeleném a Studentském náměstí. Chůze odsud do centra zabere 15 až 20 minut.
- Nejlepší variantou je přijet veřejnou dopravou, abyste si mohli vychutnat svařák nebo punč. Vlakové i autobusové nádraží jsou pouhých 5 minut chůze od konání trhů. Vlakem můžete přijet také do sousedního Starého Města a odtud vás linka městské dopravy číslo 300 zaveze rovnou do centra Uherského Hradiště.