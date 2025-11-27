Na pátek 5. prosince připravil rožnovský skanzen prohlídku areálu Valašské dědiny spojenou s mikulášskou nadílkou. Mikulášský podvečer začne ve 14 hodin. Následovat bude vánoční jarmark od 13. do 14. prosince, živý betlém 20. a 21. prosince a 26. prosince pak štěpánská koleda.
„Musíme zmínit i rorátní mši svatou v kostele svaté Anny v Dřevěném městečku a slavnostní předvánoční koncert Večer při svíčkách, který navodí pocit klidu a předvánočního rozjímání,“ uvedl ředitel Národního muzea v přírodě Jindřich Ondruš. Mše svatá i Večer při svíčkách budou 6. prosince.
Valašský mikulášský jarmek je největší kulturní akcí, která se koná ve Valašských Kloboukách na Zlínsku a současně jednou z největších předvánočních událostí na Moravě. Letos se chystá jeho 32. ročník. Program vypukne už v pátek 5. prosince v podvečer, samotný jarmek zahájí trubači v sobotu 6. prosince v 9 hodin.
Připravený je řemeslný trh s bohatou nabídkou regionálních a rukodělných produktů, ukázky starodávných tradic, oživení dávných adventních a zimních zvyků a obyčejů, výstava krajových odrůd ovoce, ochutnávka valašských pochoutek nebo vystoupení folklorních souborů a muzik.
V průvodu půjde více než stovka masek
Nezaměnitelnou atmosféru dokreslí tradiční mikulášská obchůzka s typickými chlupatými strašidelnými čerty z jižního Valašska. „Valašský mikulášský jarmek letos připadá přímo na svátek svatého Mikuláše, a tak při něm chceme tomuto našemu patronovi připravit oslavu v podobě početné obchůzky,“ uvedla organizátorka akce Pavlína Žídková.
V úvodu jarmeku se při společném průvodu Masarykovým náměstím představí více než stovka tradičních masek. Můžete se těšit na družiny z Valašských Klobouk, Brumova-Bylnice, Nedašova, Štítné nad Vláří, Tichova nebo Poteče.
Na Masarykově náměstí se znovu rozprostřou stánky řemeslníků, kteří nabídnou produkty z přírodních materiálů, vánoční ozdoby, keramiku, vyřezávané i proutěné zboží a mnoho dalšího. Komu bude venku zima, může se zahřát uvnitř u dalších programů na různých místech města. Připraveny jsou hlavně ukázky valašských zvyků a dávných řemesel.
V Červeném domě se bude točit na hrnčířském kruhu, tkát na stavu i příst na kolovrátku. V sále Besedy pak uvidíte ukázky řemesel ze Závrší a na Staré radnici nahlédnete pod ruce řezbářům, krajkářkám i výrobcům vánočních ozdob.
V dřevěnici u Pivečků bude pracovat švec i přadlenky, u Pechanců okoštujete zemáky s kyškou, u Janíků uvidíte pečení vánočních oplatků a na Kosence vás okouzlí vůně tradičních „pánů“, typického adventního pečiva, právě vytažených z pece.
„V kulturním domě Klobučan se podíváte na výrobu vánočních dekorací a přímo uprostřed trhu na Masarykově náměstí uvidíte práci koláře, bednáře a dalších šikovných řemeslníků. Klobucká manufaktura představí svou výstavu klobouků i výrobu štípaných holubiček,“ doplnila Žídková.
Ochutnejte zelí, jablka nebo slivovici
Oblíbenou ozdobou jarmeku jsou soutěže. Můžete obdivovat a ochutnat chleby od těch nejlepších pekařek, jablka od nejšikovnějších sadařů i kysané zelí a pečené „pány“ od valašských hospodyněk. Svou speciální kategorii mají na jarmeku starostové, kteří do soutěže posílají vzorky té nejlepší slivovice, co se u nich vypálila.
Rodiny s dětmi mohou zamířit do dřevěnice spolku Kosenka, kde se podívají do Pekla i do Nebe a zažijí i setkání andělů. Na gymnáziu budou pro nejmenší připravené výtvarné dílny, valašská školička s výukou koled a pohádkové divadélko.
V kulturním domě jim na balkoně otevře své brány umělecká dílna a v Červeném domě si na hrnčířském kruhu vytočí svůj vlastní hrneček. Za odpočinkem můžete s dětmi zamířit do zázemí v pastoračním domě, do herny Kaštánku nebo klidové zóny v dřevěnici u Janíků.
Nebude chybět kulturní program, vystoupení řady folklorních souborů, cimbálových muzik nebo dechových hudeb. Budou mezi nimi místní děti, hosté ze Slovenska nebo třeba písničkář Slávek Klecandr známý díky kapele Oboroh.
„Akci pořádáme ve spolupráci několika spolků, města, jeho organizací, partnerů a především stovek skvělých dobrovolníků, kteří svým nadšením a pomocí přispívají k tomu, že se při jarmeku všechno podaří a zvládne,“ dodala Žídková.
2. prosince 2023