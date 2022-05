Zásadní valašská cyklostezka bude brzy téměř kompletní, povede až k Váhu

Dlouhá léta zůstávaly plány na její stavbu jen na papíře. Řešily se peníze, výkupy pozemků a majetkoprávní spory. V poslední době však práce na trase nabraly tempo. Loni se pro cyklisty otevřela část spojující Ústí u Vsetína (a tím pádem i Vsetín a cyklostezku Bečva) s obcí Lužná.

Před několika dny začala druhá etapa, která má zaplnit největší chybějící úsek této cyklostezky. Jde o více než deset kilometrů z Lužné do obce Poteč u Valašských Klobouk.

„Tento úsek povede podél řeky Senice, což je jediný možný směr na Slovensko, který je v relativní rovině. Do konce příštího roku by to mělo být hotové,“ řekl předseda Sdružení obcí Hornolidečska a starosta Valašské Polanky Josef Daněk.

Ještě před časem to přitom se stavbou nevypadalo optimisticky. Kvůli zdražování cen za materiály i stavební práce se projekt dostal mimo plánovaný rozpočet. „Náš původní rozpočet nepočítal s tím, že rok 2022 bude takto složitý. Cenová nabídka vyšla oproti původním předpokladům o 40 milionů dráž,“ zmínil Daněk s tím, že se obce obrátily s prosbou o pomoc na Zlínský kraj.

Náklady na výstavbu této části vycházejí na 270 milionů korun. Více než 180 milionů pomůže uhradit státní dotace, o zbytek se musejí postarat obce a kraj. Zvláštní žádost o 30 milionů už podpořila rada Zlínského kraje, celkově se má kraj podílet 50 miliony.

„Do tohoto projektu už bylo vloženo mnoho energie, úsilí i financí, a pokud jej nepodpoříme, úplně jej zastavíme. Navíc přidělená dotace od státu se už do našeho území nebude opakovat. To jsou závažné důvody, kdy kraj musí pomoci i nad rámec svého finančního komfortu,“ uvedl hejtman Radim Holiš.

Cyklisté se vyhnou nebezpečné hlavní cestě

Po dostavění této části bude Bevlava téměř kompletní. Zůstane jen pár krátkých, snadno překonatelných úseků. Cyklisty tak čeká bezpečná jízda, při níž se vyhnou silnici první třídy. Ta je úzká a plná zatáček. „‚Jednička‘ je naprosto zoufalá, nedá se přes ni přejít, děti mají problémy s dojížděním do školy,“ líčí Daněk.

„Cyklostezka je navíc zásadní z hlediska přínosu pro cestovní ruch a v propojení turistiky s naší krásnou přírodou,“ doplnila valašskokloboucká starostka Eliška Olšáková.

V Kloboukách pracují na městských úsecích cyklostezek a na cyklotrase, která turisty z páteřní Bevlavy přivede k rozhledně Královec. „Nechtěli jsme zabírat další místo přírodě, takže upravujeme stávající cesty. Do konce května bychom měli práce dokončit,“ přiblížila starostka. V Brumově-Bylnici se letos pustí do prací ve Vlárském průsmyku.

Úsek ze Sidonie do Svatého Štěpána je jeden z posledních scházejících, který dovede cyklisty ke slovenské hranici. „Zůstane tam ještě pár set nevypořádaných metrů a úsek přímo ve Svatém Štěpáně, který bychom chtěli v příštím roce udělat. Hlavní je, že nejnebezpečnější a nejsložitější část bude vyřešená,“ sdělil starosta Kamil Macek.

Cílem je napojit Luhačovice i krajský Zlín

Celá Bevlava bude mít okolo třiceti kilometrů a cyklisty dovede až na Vážskou magistrálu směřující přes Trenčín až do Piešťan. Její výstavbou ale nic nekončí. V budoucnu poslouží jako páteřní trasa, na kterou se už v tuto chvíli začínají napojovat další úseky.

Například v Brumově-Bylnici se pustili do výstavby cyklostezky směrem na Štítnou. Ta by dál měla jít do Bohuslavic a Slavičína. Tam zase před pár dny zahájili výstavbu části Hrádek–Šanov.

„Tímto úsekem budeme mít kompletní trasu z Luhačovic přes Šanov na slovenskou stranu,“ těší starostu Slavičína Tomáše Chmelu.

Město se stane velkou cyklokřižovatkou, kde se potká několik zásadních tras. „Dokončením úseků na Brumov-Bylnici se dostaneme na Bevlavu, lidé se odsud dostanou do Luhačovic, další směr je Hostětín a Bojkovice,“ vyjmenoval Chmela.

Další obce a údolí se mají začít připojovat na Bevlavu v rámci třetí etapy v horizontu zhruba tří let.

Reálné rozměry tak získává plán na celou cyklosíť na jižním Valašsku. Ta by dokázala cykloturisty udržet i několik dní a v mnoha směrech by byla unikátní. „Je to úplně jiná úroveň cestování. Málokde narazí turisté na tak jedinečnou přírodu plnou lesů, kopců a potoků. Pro nás je to zase signál k rozvoji gastro a dalších navazujících služeb,“ podotkl Macek.

Ambicí pak je dovést sem po cyklistických trasách i další části Zlínského kraje včetně krajského města. „Už loni jsme dokončili odbočku z Valašské Polanky na Prlov a počítáme, že na ni v budoucnu naváže trasa na Vizovice a Zlín,“ naznačil Daněk.