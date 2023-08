Cyklistům se otevírají nové možnosti, na Slovensko povede více stezek

Jedna zásadní přeshraniční cyklostezka, která propojí jižní Valašsko a Trenčínský kraj, aktuálně utěšeně roste. Úsek trasy Bevlava z Lužné do Valašských Příkaz vyjde na víc než čtvrt miliardy a pro cyklisty má být k dispozici příští jaro.

Souběžně však vzniká další cyklistické propojení se Slovenskem. Byť dosud jenom „na papíře“. Zlínský a Trenčínský kraj podepsaly memorandum o společném úsilí vybudovat úsek z Horní Lidče přes Púchovskou dolinu, který se napojí na Vážskou cyklomagistrálu.

„Propojení směrem na Púchov je další zásadní projekt, který naváže na Bevlavu,“ říká Josef Tkadlec, starosta Horní Lidče a předseda Sdružení obcí Hornolidečska.

Přípravy koordinuje se svým slovenským protějškem Milanem Panáčkem, jenž je v čele Sdružení obcí Púchovská dolina a zároveň starostou obce Dohňany. „Našim cílem je vybudovat propojení přes hranici, které pomůže zdejším obcím a cykloturistům zároveň výrazně zvýší možnosti, kam cestovat,“ těší Panáčka.

Nová trasa se bude doplňovat s právě vznikající Bevlavou, která překračuje hranici za Brumovem-Bylnicí a přes Nemšovou dovede cyklisty až do Trenčína. Přes Vážskou cyklomagistrálu by se tak trasy zokružnily. Na slovenské straně pak magistrála nabízí desítky kilometrů jízdy podél Váhu.

Trasa krásným a náročným terénem

„Co se týče cestovního ruchu, může to mít mimořádný přínos. Ale jde nám také o bezpečnost lidí, kteří se na kole mohou vyhnout frekventovaným silnicím plným kamionů, což považuji ještě za důležitější,“ míní Tkadlec.

Podle něj už je na české straně poměrně jasná představa o trasování. Cyklostezka má vést na Střelnou, odkud překročí hranici. Ještě před ní vznikne odbočka na Francovu Lhotu. „Samozřejmě bude ještě náročné vyjednat konkrétní trasu a vyřešit majetkoprávní problémy,“ poukázal starosta Horní Lidče.

Na slovenské straně mají zpracovanou studii proveditelnosti. Také tady budou řešit otázky vlastnických vztahů i financování. Podle předběžných odhadů totiž 17 kilometrů dlouhý úsek od hranice vyjde na 10 milionů eur a bez výrazné dotační podpory se tu neobejdou.

Poradit si budou muset i s náročným terénem. „Je to úzká dolina, teče tu řeka, je tu silnice i železnice. Chceme obousměrnou cyklostezku v šířce alespoň 1,5 metru pro každý směr, což prostorově nebude jednoduché,“ uvědomuje si Panáček.

I když se celý projekt může protáhnout, podle starostů je důležité, že začaly přípravné práce.

Bevlava zaplňuje mezery, budou i přípojky

Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš vyjádřil novému úseku podporu. „Pro rozvoj naší cyklistické infrastruktury to považuji za důležité. Stejně jako podporujeme cyklostezku Bevlava, chceme podpořit i tento úsek, protože přinese další možnosti,“ poznamenal.

Samotná cyklostezka Bevlava už má v tuto chvíli mnohem jasnější kontury. Po zmiňovaném úseku, který se zprovozní v příštím roce, budou chybět už jen dílčí nedodělky. I na nich se však situace pohnula dopředu. Jasněji mají například v Poteči, kde je dosud trasa Bevlavy přerušená. V obci už vytipovali trasu a pracují na změně územního plánu.

„Cílem je zajistit přes léto předběžné souhlasy vlastníků pozemků, výškopis dotčeného území a taky najít dotační podporu na vypracování projektové dokumentace. Projekční firmu bychom rádi vysoutěžili do zimy,“ popsal starosta Poteče Josef Mana.

Starosta Brumova-Bylnice Jaroslav Vaněk zase potvrdil, že se pracuje na úseku od Svatého Štěpána po státní hranici.

Mimo to se na Bevlavu chtějí napojit i další valašské obce. „V plánu je spojení se Študlovem. Diskutuje se o napojení Lačnova nebo propojení Bratřejova a Pozděchova s vizí do budoucna dovézt cyklostezku až do Vizovic,“ naznačil Tkadlec.

Souběžně vznikají odpočívadla a další cyklistická zázemí. „Sčítače na zprovozněných částech ukazují desetitisíce lidí během pár měsíců, takže potenciál této trasy je obrovský,“ dodal starosta Horní Lidče.