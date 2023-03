Problémová cesta z Meziříčí do Rožnova bude bezpečnější, stačí změnit křižovatky

Řidička loni v březnu odbočovala z hlavní sinice mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm do Zašové. Na přejezdu na souběžně vedoucí železniční trati však přehlédla výstražná světla a srazila se s vlakem. „Utrpěla zranění a byla převezena do nemocnice, dechová zkouška na alkohol byla negativní,“ poznamenala policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Podobných případů se na této křižovatce stalo více, některé i s většími následky. Proto ji silničáři opraví. „Vznikne tam komfortní světelná křižovatka s odbočovacími pruhy v každém směru, aby tam nedocházelo k tolika haváriím,“ potvrdil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic ČR Karel Chudárek.

Když řidič ze směru od Valašského Meziříčí odbočuje do Zašové, musí čekat, až se v protisměru objeví mezera mezi auty. To však trvá i delší dobu, protože jde o frekventovanou cestu. Při tom za sebou zastaví provoz na hlavní silnici.

„Do toho ještě musíme počítat dráhu a to, že přejezd je příliš blízko křižovatky,“ zdůraznil Chudárek. Takže se může stát, že když řidič z hlavní cesty do obce konečně může odbočit, zůstane stát před přejezdem. Tak vznikají další dopravní komplikace, které mohou být nebezpečné.

„Chceme posunout koleje směrem do obce a světelnou signalizaci na křižovatce propojit s vlakovou signalizací tak, aby to bylo bezpečné a plynulé,“ upřesnil Chudárek.

Proměna křižovatky bude trvat zhruba dva roky. Pak by měla být výrazně bezpečnější, což vítá i Zašová. „Čekáme na to jako na smilování. Dopravní situace je tady hodně špatná,“ reagoval starosta obce Jiljí Kubrický. „Vyjet z obce v dopravní špičce směrem na Rožnov je prakticky nemožné. Stalo se tam i bezpočet dopravních nehod.“

Křižovatce u Zubří změna pomohla

Obec proto pomáhala i s přípravou přestavby. Když silničáři vykupovali rodinný dům u křižovatky, aby mohli práce provést, jeho majitel požadoval vyšší částku, než mohli nabídnout. Rozdíl vlastníkovi doplatila obec. „Děláme všechno pro to, aby bylo co nejdříve vydané územní rozhodnutí a stavební povolení,“ řekl Kubrický.

Podobná situace byla v sousedním Zubří, kde už křižovatka na hlavním tahu prošla před pár lety opravou a dopravní situace se tam díky semaforům, ale i závorám zlepšila.

„Železniční přejezd je bezpečnější, protože se k němu daly závory. Zvýšila se také plynulost silničního provozu, když je hodně velký. Jen v méně vytížených časech musejí lidé čekat na zelenou,“ předestřel starosta Zubří Aleš Měrka. „Celkově bylo dobré, že se křižovatka změnila,“ shrnul.

Podobně nebezpečná je křižovatka ve Stříteži nad Bečvou, která leží mezi Zubřím a Zašovou. Silničáři už se chtěli pustit do její přeměny, mají také platné územní rozhodnutí. Narazili však na legislativní překážky. K tomu, aby mohli práce udělat, potřebují o 40 metrů zúžit ochranné pásmo tamního vodního zdroje, což však úřady před dvěma lety zamítly. Podle nich by byly vodní zdroje v ohrožení.

Chudárek, podle něhož se naopak situace zlepší, říká, že jinak křižovatku opravit nelze. Proti záměru silničářů se ohrazoval správce obecního vodního zdroje Ladislav Trčka. Obec, která o opravu křižovatky velmi stojí, situaci řeší. Její starosta Pavel Gerla však konkrétnější zatím být nechtěl.

„Na tahu je obec, aby zvážila, co s vodním zdrojem,“ poznamenal Chudárek. „Jestli ho zúží, nebo v něm změní podmínky pro stavbu jiných zařízení, než jsou vodárenská.“

Problematický je i výjezd z areálu Tesly

Pokud se problém podaří vyřešit, mohli by se silničáři příští rok pustit do projektování, potom do výkupů pozemků a v roce 2026 by začali stavět. Chtějí tady přidat odbočovací pruhy i semafory, které provoz zpřehlední.

V křižovatce dnes platí omezení o maximální rychlosti 70 kilometrů za hodinu, ale hodně řidičů tudy jezdí devadesátkou i rychleji. Proto jde o velmi nebezpečné místo, kde se stává hodně nehod.

Ještě ve druhé polovině letošního roku by měla přijít na řadu třetí komplikovaná křižovatka s železničním přejezdem na stejné silnici. Nachází se v Rožnově pod Radhoštěm u tamního areálu bývalé Tesly. Vyjet z něho na hlavní silnici, zejména doleva směrem do města, bývá problém. Čekající auta v Zuberské ulici navíc často utvoří kolonu, která vede přes železniční přejezd.

„Stávající přejezdové zabezpečovací zařízení bude nahrazeno modernějším se závorami. To bude vybaveno elektronickými prvky, diagnostickým a záznamovým zařízením, které bude navíc svázáno s připravovanou silniční světelnou křižovatkou. Přejezd získá nový povrch a také odvodňovací systém,“ přiblížil mluvčí Správy železnic Jan Nevola. „V tuto chvíli připravujeme záměr projektu, který by měl být hotov v příštích týdnech.“

Při rekonstrukci křižovatky u Zubří v roce 2016 silničáři posouvali koryto Bečvy: