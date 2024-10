Zbil a nechal umřít v chatce přítelkyni, soud poslal muže na devět let do vězení

Kučíka soudila olomoucká pobočka Krajského soudu v Ostravě za pokus těžkého ublížení na zdraví, vydírání a těžké ublížení na zdraví s následkem smrti. Kučík před soudem prohlásil vinu a oznámil, že svého činu lituje.

„Dostal devět let ve věznici s ostrahou, má rovněž nařízené protialkoholní léčení v ústavní formě,“ sdělil iDNES.cz mluvčí krajského soudu Igor Krajdl.

Rozsudek je pravomocný. „Obžalovaný souhlasil se skutkem tak, jak byl popsán v obžalobě, i s právní kvalifikací. Obě strany verdikt akceptovaly a vzdaly se práva na odvolání,“ uvedl Krajdl.

K tragédii došlo loni, v noci ze 6. na 7. listopadu v jednom z rodinných domů ve Valašském Meziříčí. Opilý Kučík se tu dostal do konfliktu se svou o rok mladší přítelkyní, která byla rovněž pod vlivem alkoholu.

Po slovní při ji zastavil na dvoře domu a fyzicky napadl. „Několikrát ji razantně udeřil pěstí do hlavy a obličeje. Žena při útoku upadla na zem a uhodila se do hlavy. Agresor pak vážně zraněnou přítelkyni odtáhl do obytné zahradní chatky, kde ji ponechal,“ popsala už dříve mluvčí policie Simona Kyšnerová.

Muž si pak odešel lehnout a přítelkyni našel ráno bez známek života. O svém činu pak uvědomil svou matku, která přivolala záchranku. Lékař konstatoval smrt v důsledku otoku mozku a následného krvácení. Kučíka následně zatkli policisté a převezli jej do vazby.

Kučík v minulosti byl už pětkrát odsouzen za majetkovou i násilnou trestnou činnost.

Podle serveru Novinky.cz několik týdnů před napadením přítelkyně násilník zaútočil na pracovníka ostrahy v obchodě ve Valašském Meziříčí. Kvůli tomu, že jej hlídač upozornil na nevhodné chování vůči jeho přítelkyni, ho Kučík opakovaně udeřil pěstí do obličeje, kopl kolenem a praštil do žeber. Agresor byl v té chvíli pod vlivem alkoholu i drog a jeho dalšímu běsnění zabránili až jeho známí a přivolaná hlídka městské policie.