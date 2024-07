Z Valašského Meziříčí do Los Angeles. Tanečníci zaujali odvážnými kostýmy

17:16

Tanečníci z Valašského Meziříčí dokázali vybojovat na taneční soutěži World of Dance přímý postup do celosvětového finále, které se koná na přelomu července a srpna v americkém Los Angeles. Pro skupinu D-company je to ten vůbec největší úspěch v historii.