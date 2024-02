Ze 180 kilo na polovinu. Pacienty po operaci žaludku nepoznají ani doktoři

Tubulizace žaludku je operace, která u obézních lidí pomáhá předejít komplikacím, jež mohou způsobit infarkt nebo mozkovou mrtvici.

„Když si představíte pacienta, který vstupně vážil v naší bariatrické ambulanci 180 kilogramů, a po redukci, po roce a půl, vstoupí do dveří a má 90 kilogramů, tak ho nepoznáte. Z toho mám radost,“ prozradil primář chirurgie Aleš Bařinka z Nemocnice Agel ve Valašském Meziříčí.

Právě ta je nadregionálním centrem chirurgické léčby morbidní obezity ve Zlínském kraji. Pacient tady nejprve projde Centrem redukce hmotnosti a preventivní medicíny. Většinou nadváhu doprovázejí také další problémy, jako jsou bolesti zad a kyčlí, vysoký krevní tlak nebo časté zadýchávání.

A když při shazování kil selžou diety, léky i úprava životního stylu a odborníci vyhodnotí, že je potřeba jiná léčba, posílají pacienta do bariatrické ambulance. U vysokého stupně obezity totiž člověk většinou už není schopný snížit váhu pohybem, proto lékaři provedou zákrok, který mu v tom pomůže.

„Zmenšíme žaludek do podoby rukávu, který má objem sto až sto padesát mililitrů. Po této operaci, až se pacient zotaví, může jíst pětkrát šestkrát za den. Ale stěžejní je, aby dodržoval objem jednotlivé porce, což je zhruba kelímek od jogurtu,“ upřesnil primář.

Nejhůře jsou na tom „chroničtí dietáři“

Pacientům s různou formou nadváhy pomáhají už dvanáct let. Každý rok jich do ambulance přijde až 300 nových. Ne všichni ale trpí morbidní obezitou. Přicházejí i ti, kteří mají mírnou nadváhu nebo vůbec žádnou a jen se chtějí do budoucna vyhnout zdravotním komplikacím.

„Stále více lidí si uvědomuje souvislost životního stylu a možného vzniku civilizačních onemocnění, jakými jsou cukrovka, hypertenze, srdeční nebo mozkový infarkt či zvýšené riziko některých onkologických onemocnění. Navíc mnozí jsou ochotni se k riziku postavit čelem a sami ze své vůle udělat něco pro své zdraví,“ upřesnila lékařka centra Lucia Holubová.

Za poslední čtyři roky tady poradili a pomohli více než pěti stům klientů. Nejrychleji se přitom přebytečných kil zbavují lidé, kteří svoji nadváhu vůbec neřešili, přejídali se, nesportovali nebo jim chyběl i základní pohyb.

„Těm stačí často jen lehce upravit skladbu jídelníčku, vyměnit tučnější potraviny za méně tučné, přidat zeleninu, vyřadit slazené minerálky a začít chodit pěšky,“ doplnila lékařka. Naopak nejhůře jsou na tom „chroničtí dietáři“, tedy nejčastěji ženy středního věku, které mají za sebou množství hubnoucích pokusů. I v takovém případě ale umí odborníci pomoci.