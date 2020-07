Valašské Meziříčí chce radnici u dopravního terminálu, vyjde na stamiliony

Radnice ve Valašském Meziříčí nyní sídlí ve čtyřech budovách. Zejména objekt v Zašovské ulici přitom potřebuje velkou opravu. Meziříčí je navíc obec s rozšířenou působností a úřad ročně navštíví přes 100 tisíc lidí z 18 okolních obcí.

Tamější zastupitelé proto rozhodli, že se pustí do výstavby nového sídla. Vybrali areál bývalé Křižanovy pily, kde má v horizontu pěti či šesti let vzniknout moderní stavba za 285 milionů korun.

„Obecně platí, že vždy je lepší stavět novou než nákladně opravovat starou budovu. V areálu také vlastníme plochu 28 tisíc metrů čtverečních a bude zde výborná dopravní dostupnost,“ uvedl starosta Robert Stržínek.

Naráží na fakt, že na této ploše vznikne i dopravní terminál, který propojí vlaky, autobusy či osobní dopravu.

Město mělo více možností

Zastupitelé vybírali ze tří variant. První byla rekonstrukce stávajícího objektu v ulici Zašovská. Stála by 211 milionů korun a vešlo by se do ní také sídlo městské policie. Zajistit chod úřadu během opravy by však bylo velmi náročné.

Druhou možností byla přestavba bývalého potravinářského učiliště v ulici Sokolská za 232 milionů korun. Počítala se seskupením všech pracovišť na jednom místě a vznikem parkovacího domu.

„Tato varianta se nám zamlouvala nejvíce. Vyřešila by parkování pro lidi z okolních sídlišť, doprava na náměstí by se zklidnila a úřad v centru by pomohl i tamějším živnostníkům,“ uvedla opoziční zastupitelka Hana Skácalová.

„Výhodou Sokolské je také fakt, že jde stavět hned. Máme k dispozici stavební povolení,“ dodala další opoziční zastupitelka Irena Brouwerová.

Většina zastupitelů ale nakonec kývla na výstavbu na zelené louce. V úvahu připadal také areál bývalých kasáren (cena 284 milionů) či proluka v ulici Masarykova (325 milionů), vítězem se ovšem stala bývalá Křižanova pila.

„Na tamějších pozemcích chceme umístit autobusové nádraží, nový městský úřad a zeleň, dle možností případně i parkovací dům či bytové domy,“ popsala místostarostka Zdislava Odstrčilová.

Jak bude celá lokalita vypadat, řekne jednokolová architektonicko-urbanistická soutěž. „Doručené studie bude poté hodnotit porota složená ze dvou zástupců města a tří nepodjatých odborníků a architektů,“ vysvětlila vedoucí právního oddělení radnice Lucie Rapantová.

Na tomto způsobu se shodli členové koalice i opozice. Architektonickou soutěž si v Meziříčí vyzkoušeli už u stavby smuteční síně a reakce byly pozitivní.

„Stavíme budovu pro dalších sto let a chceme, aby odpovídala moderní architektuře,“ zmínil Stržínek. „Důležité bude také dopravní a technické řešení areálu.“

Stávající objekt v ulici Zašovská může radnice prodat či přestavět na byty. „Nebylo by špatné, kdyby tady vznikly obecní byty určené například pro mladé rodiny. Město by si tak udrželo kontrolu nad jejich využitím,“ navrhla Brouwerová.

Finančně to zvládneme, říká starosta

Stavba nové radnice bude pro město druhou velkou investicí, která jej v nejbližších letech čeká. Připravená je již stavba nové sportovní haly za 228 milionů korun, na níž se bude spolupodílet i Zlínský kraj. Ten ale začátkem června přípravu výstavby dočasně přerušil, ke stejnému kroku následně přistoupilo i vedení města.

Nyní se v Meziříčí rodí další nákladný projekt. Zvládne Valašské Meziříčí finančně situaci, kdy se obě velké investice mohou sejít ve stejnou dobu?

„Budeme to muset vhodně načasovat, ale podle mě je to řešitelné,“ poznamenal Stržínek. „Počítáme s financováním z dotačních titulů, řádově by mohlo jít o desítky milionů korun,“ zmínil.

Městu přitom v důsledku pandemie koronaviru klesly daňové příjmy a výhled pro další roky je nejistý. Proto Meziříčí počítá s tím, že teď nachystá projekt včetně všech povolení, a až se tuzemská ekonomika zase rozjede, pustí se do stavby.

„I tak se ale obávám, že částka za stavbu radnice může ještě narůst, jak tomu bylo i v případě sportovní haly,“ upozornila Skácalová. „Třeba částka 400 milionů korun už by pro město naší velikosti mohla být příliš,“ dodala.

„V případě městského úřadu jde o běh na dlouhou trať. Může se začít spořit po menších částkách, dá se vzít i úvěr,“ uvažuje Brouwerová. „Obecně si však teď nikdo nebude moci vyskakovat. Bude nutné udělat strategický plán investic, které jsou nutné a které mohou počkat.“