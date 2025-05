„Klíčovou myšlenkou je, aby se obě strany v rámci společného setkání dohodly na všech detailech, aby bylo možné předložit konečný návrh výměny a obsahu i rozsahu kurzů ideálně v průběhu června, jak to plánuje a požaduje americká strana,“ předestřel rektor zlínské univerzity Milan Adámek.

Spolupráce se má uskutečnit v oborech softwarový vývoj, kybernetická bezpečnost, umělá inteligence, blockchain a digitální inovace. Zlínská škola nabízí anglicky vyučované programy v těchto oblastech, takže nebude muset zakládat nové obory.

Její zástupci se v USA setkají s lidmi ze St. Mary’s University, ať už akademiky, výzkumníky, či vedením.

„Cílem je sdílet detailní informace o ukončených, probíhajících a uvažovaných výzkumných projektech. Dále získat a předat informace o laboratorním vybavení pro komplementaritu navržených kurzů a naplánovat výměnný program v rámci kurzů umělé inteligence a kybernetické bezpečnosti,“ upřesnil pedagog Roman Šenkeřík, který se cesty také zúčastní. „Musíme také připravit klíčové prvky vyžadované právními předpisy Evropské unie a USA,“ upozornil.

Pokud vyjde čas, navštíví zlínští zástupci také University of Texas v Austinu, s níž by se mohla spolupráce rozběhnout v budoucnosti. Cesta potrvá od 27. do 31. května.

Na výměnu pojednou studenti i pedagogové

Výměnné pobyty s vysokou školou v San Antoniu mají začít letos na podzim, nejdříve se budou týkat pěti až deseti studentů. Jejich počet by se měl časem zvyšovat a výměnný program se má později týkat i pedagogů.

Absolventi pobytů díky nim získají větší jazykové dovednosti a rozšíří si své znalosti, což jim má přinést i lepší uplatnění na trhu práce. Univerzita může získat na prestiži, což zase může být lákadlo pro firmy, aby ve zdejším regionu působily.

Do USA by měl na konci května opět odletět také Petr Kubíček, ředitel strategického úseku rozvojové společnosti ZRIA, kterou zřizuje Zlínský kraj. Ta spolupráci mezi školami od začátku dojednávala, ještě s některými krajskými radními. Zástupci kraje by do USA měli opět odletět během letošního roku.

„Připravuje se také návštěva americké delegace ve Zlíně,“ nastínil náměstek hejtmana David Vychytil. „Mohla by se uskutečnit během podzimu, nebo do konce letošního.“